Lotería de California no entra en los méritos de demanda por supuesto robo de boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball

La Lotería de California insistió en que Edwin Castro es el ganador de los $2,000 millones del Powerball, pero no entró en los méritos de la demanda en la que otro hispano alega que le robaron el boleto del premio mayor.

Carolyn Becker, subdirectora de Asuntos Públicos de la Comisión de la Lotería de California, declaró a The U.S. Sun que la entidad que representa tiene completa confianza en el proceso de verificación de ganadores.

“Yo voy a reiterar nuestra declaración previa de que, en cuanto al proceso de evaluación de los ganadores de premios mayores, la Lotería de California tiene la máxima confianza en el proceso para hacerlo”, se reafirmó Becker.

“La Lotería de California se mantiene confiada en que Edwin Castro es el ganador legítimo del premio de $2,000 millones proveniente del sorteo del Powerball en noviembre de 2022″, añadió la portavoz.

La entidad informó en una conferencia de prensa el pasado 14 de febrero que Castro era el ganador de la suma más cuantiosa en la historia de la lotería.

Sin embargo, los datos divulgados sobre el ganador fueron mínimos y este no se presentó en el evento bajo el argumento de que quería mantener su privacidad. En California, es mandatorio que los ganadores de premios mayores de la lotería revelen su identidad.

Castro no ha hecho declaraciones a la prensa más allá de unas escritas que fueron leídas durante el encuentro de prensa.

“Por mucho que estoy conmocionado y extasiado de haber ganado el Powerball, el ganador real es el sistema de escuelas públicas de California“, indicó Castro a través de los funcionarios de la Lotería.

“La misión de la Lotería de California, que es proporcionar financiación suplementaria para la educación pública en California— tanto escuelas públicas como universidades—, hace de esta una gran victoria para el estado. Como alguien que recibió la recompensa de haber sido educado en el sistema de educación pública de California, es gratificante escuchar eso, que como resultado de mi ganancia, el sistema de educación pública de California se beneficia grandemente también”, añadió.

Castro, un exmecánico de 30 años que inició estudios de arquitectura en Woodbury University, es centro de una demanda en la que José Rivera alega que Urachi F. Romero le robó el tiquete que luego reclamó él.

La relación de Rivera y Romero con Castro no está clara en la demanda.

En una entrevista con el New York Post en días recientes, Romero aseguró que él no tomó de una mesa el boleto acreedor de la multimillonaria suma como alega el abogado de Rivera. Además dijo que no conoce a Castro.

Romero le rentaba una habitación a Rivera en su vivienda cuando a este último supuestamente le robaron el boleto ganador.

La semana pasada, Castro alegó en una moción que las autoridades judiciales le entregaron los documentos de la demanda a su padre, que tiene su mismo nombre, y no a él, como corresponde.

El demandado además planteó que no hay pruebas que corroboren que recibió el boleto de Romero, preliminarmente identificado en la demanda como “Reggie”.

“No hay datos de cómo Edwin Castro entró en posesión del boleto ganador del Powerball por parte de ‘Reggie'”, expone el recurso.

En el pleito también está señalada la Comisión de la Lotería de California.

Una audiencia del caso está pautada para el próximo 19 de julio antes de otra señalada previamente para el 24 del mismo mes, según revela el sumario del caso revisado por El Diario NY.

