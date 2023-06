Chivas de Guadalajara alerta: Fernando Hierro se sincera y revela que es “muy caro” fichar en la Liga MX

El director deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando Hierro, aseguró que salir a buscar fichajes para este venidero mercado de fichajes es muy complicado debido a los altos costos que tienen los jugadores dentro del circuito, por lo que sostuvo que deben analizar bien cuáles serán los mejores refuerzos que puedan alcanzar para mejorar sus filas de cara al torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una conferencia de prensa en la que habló sobre la derrota del equipo en la final del torneo Clausura ante los Tigres de la UANL y explicó cuáles serán los próximos pasos del club para intentar repetir esta hazaña.

“Tenemos que ser coherentes, tenemos que saber a dónde podemos ir a donde no podemos ir. Nosotros tenemos jugadores y sabemos dónde están, que se pueda o no se pueda, ya dije que veremos jugadores que primero no puedan venir y segundo que su club no lo quieran traspasar. Después la situación económica que cobran en ese club para un club como Chivas es inviable. Tenemos que ser realistas. Podemos hacer un esfuerzo, tenemos reunión de consejos”, expresó.

🎙 | 🇲🇨 "Nosotros sabemos de dónde partimos, y sabemos a dónde queremos llegar." 🔜 pic.twitter.com/TOMAWgeAUf — CHIVAS (@Chivas) May 31, 2023

“Lo que es una realidad es que hay una cantidad de cosas. Una cosa es el mercado mexicano, otra el mercado mexicano respecto a Europa, el mercado europeo respecto a México y nosotros somos distintos a todos. Es verdad que el mercado interno no es fácil, el mercado interno es muy caro. Una cosa es querer y otra cosa es que su club lo quiera traspasar. A mí me han preguntado por jugadores también, hay clubes que dicen sí y nos sentamos, otros dicen que no y pues no hablamos. Creemos que estamos muy contentos con nuestros jugadores, es una realidad que tenemos aquí cada seis meses. Eso en Europa es cada año”, agregó.

Estas declaraciones se unen a las ya realizadas por Gerardo ‘Tata’ Martino, antiguo entrenador de la Selección Mexicana, quien había asegurado que la Liga MX era muy costosa para el nivel deportivo que se vivía en el país.

El director deportivo del Rebaño Sagrado no quiso ofrecer detalles sobre quiénes eran los jugadores que tenían en mente para el venidero campeonato y alegó que era información “interna” del club.

“Yo no sé si cuando llegue el próximo director deportivo le van a seguir pidiendo jugadores que ya se han retirado. Claro que analizamos con el entrenador, claro, con el club, vemos las posibilidades, hasta dónde podemos llegar”, concluyó Hierro.

