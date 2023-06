“El América no es para cobardes”: Periodista mexicano Álvaro Morales dice “estar listo” para ser el nuevo técnico de las Águilas

Un nuevo candidato apareció para tomar el puesto de director técnico del Club América. Luego de que Diego Alonso y Javier Aguirre rechazaran la oportunidad, el periodista mexicano Álvaro Morales aseguró que “está listo” para asumir el mando de uno de los dos equipos más ganadores de la CONCACAF Champions League.

“Veo que últimamente tienen miedo de la silla de las Águilas del América, la silla más candente y eléctrica del futbol mexicano. Yo no tengo miedo, yo estoy listo. Santiago, Emilio, ¿presento plan? Sistemas estructurales, periodización táctica, vectorialidades, demarcaciones. Tengo listo el ciclo, el microciclo, el mesociclo y el macrocilo”, dijo el comunicador mexicano en un video colgado en sus redes sociales.

“Tengo listo a mi cuerpo técnico. Creo absolutamente en la inteligencia deportiva. Tengo el valor, el liderazgo y la inteligencia. Estoy evaluado y graduado por el ENDIT (Programa de Formación en Dirección Técnica de la Federación Mexicana de Fútbol), en donde además se me otorgó la licencia pro de la UEFA. Si tienen miedo los demás, el América no es para cobardes y yo no tengo miedo a la vida”, sentenció el conductor perteneciente a la plantilla de ESPN.

Ricardo La Volpe, Hugo Sánchez y hasta el argentino Marcelo Gallardo, han sido algunos de los nombres que han sido vinculados para ser el nuevo técnico de las Águilas, luego de la salida del argentino Fernando Ortíz tras caer eliminados en la semifinal del torneo Clausura 2023 de la Liga MX ante las Chivas Rayadas del Guadalajara.

