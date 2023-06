Exigen a alcalde Adams $70 millones para que nuevos migrantes presenten solicitudes de asilo

La Ciudad de Nueva York ha tendido la mano a más de 72,000 migrantes recién llegados en el último año, ayudándolos a cubrir sus necesidades básicas de albergue, comida y escuelas, pero ha fallado en proveer suficientes recursos para que presenten sus solicitudes de asilo lo más pronto posible.

Así lo denunció este jueves el Contralor Municipal, Brad Lander, quien en medio de una manifestación junto a otros líderes políticos de la Gran Manzana, exigió a la Administración del alcalde, Eric Adams, que incluya dentro del presupuesto fiscal que empezará a invertirse desde el 1 de julio próximo, $70 millones de dólares para que haya suficientes abogados gratuitos que ayuden a llenar los casos de asilo.

“Durante el último año, la Ciudad ha hecho un gasto tremendo en recursos, energía y dólares, ayudando a poner a los solicitantes de asilo en refugios, pero no ha hecho casi nada para que ellos se defiendan por si mismos. Por eso estamos pidiendo, al menos, $70 millones para representación legal, a fin de que llenen sus aplicaciones de asilo, tengan sus permisos de trabajo y se puedan sostener en pie ellos mismos”, aseguró el funcionario.

Lander reconoció que el Gobierno Federal debería ser el que se meta la mano al bolsillo para ayudar a hacerle frente a la crisis generada con los recién llegados, pero destacó que mientras eso no ocurra, es obligación de la Ciudad buscar soluciones para que los migrantes llenen rápido sus casos y así poder salir más pronto del sistema de refugios y sumarse a la vida laboral de la Gran Manzana.

“Es vital que la Ciudad haga esto ya, porque es muy caro proveer refugio y la mejor manera de que la gente salgan de ahí, es ayudarlos con sus casos. Hemos fallado en ayudarlos a llenar sus solicitudes de asilo. Casi ninguno de los que están en los albergues lo ha hecho, y si no lo hacemos ahora, pronto decenas de miles de personas van a quedar fuera de estatus”, dijo Lander. “Sabemos que necesitamos recursos sustanciales de los gobiernos estatal y federal y que esta es una obligación federal, por lo que es inaceptable que no hayan reinvertido lo que la Ciudad ha invertido en refugio, pero no podemos esperar a que el gobierno federal actúe para proveer la representación legal que necesitan los solicitantes de asilo”.

La concejal Shahana Hanif, presidenta del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, se sumó a la exigencia de los $70 millones de dólares adicionales para servicios legales y pidió al alcalde Adams que no retroceda en el apoyo que la Gran Manzana debe brindarles como Ciudad Santuario en abogados, no solo a los 72,000 migrantes nuevos sino a más de 120,000 inmigrantes que tienen procesos retrasados en las cortes.

“Es inaceptable que esta Adminstración solo haya adjudicado $5 millones en nuevos fondos para servicios legales para solicitantes de asilo, y si no invertimos los recursos de apoyo legal ya, la Ciudad estaría diciendo que está bien con que sean la próxima generación de indocumentados, y eso no es correcto. Debemos asegurarnos de que sean tratados con dignidad”, dijo la política, advirtiendo que $10 millones de los $70 exigidos, serían usados en clínicas legales para solicitantes de asilo, y $60 para proveer representación legal en tribunales de inmigración a quienes ya tienen todo tipo de casos interpuestos y estancados.

Manifestantes como el Contralor Lander pidieron al alcalde Eric Adams incluir $70 millones para financiar abogados gratuitos que ayuden a migrantes a presentar sus casos de asilo. /Contraloría

Theodore Moore, vicepresidente de Políticas y Programas de la New York Immigration Coalition, mencionó que ha estado hablando con migrantes recién llegados que no saben ni siquiera como navegar en el proceso de solicitud de asilo, por lo que urgió a que la Ciudad desembolse los recursos para guiarlos en el proceso.

“Cuando llegan aquí, la sola terminología es muy nueva para ellos, y es extremadamente confuso todo, especialmente si no hablan inglés. Por eso necesitamos abogados que los apoyen en sus procesos y así evitamos que otros se aprovechen de ellos”, aseguró el defensor de los inmigrantes. “Tenemos que ayudarlos con acceso a servicios legales calificados y no deberíamos estar peleando por estos fondos cada año, porque esta es una ciudad que acoge a inmigrantes todo el tiempo”.

Luba Cortés, coordinadora de Defensa del Inmigrante, de la organización Make the Road NY, mencionó que los fondos pedidos son cruciales para poder ayudar a que los recien llegados avancen.

“Organizaciones como Make the Road hemos tratado de proveer apoyo legal, pero necesitamos más recursos para poder dar mayor representación. Es el momento para que la Ciudad construya una infraestructura invirtiendo mínimo $70 millones para expandir servicios legales, en particular para casos complejos de solicitantes de asilo, y brindar un sistema de proveedores robusto”, dijo la líder comunitaria.

Por los lados del Concejo Municipal, el llamado del Contralor y los manifestantes tiene eco, pues los legisladores consideran que urge poner más recursos para financiar servicios legales gratuitos que ayuden a los migrantes a tramitar sus casos y poderlos llevar a buen puerto, por lo que aseguran estar trabajando para negociar un presupuesto que brinde servicios esenciales a todos los neoyorquinos.

“La Presidenta del Concejo Municipal (Adrienne Adams) y el Concejo han reconocido por mucho tiempo la inmensa necesidad de mayores fondos para los servicios legales que apoyarían a los inmigrantes neoyorquinos, incluidos los recién llegados”, aseguró un vocero del órgano legislativo municipal. “Nuestro informe de diciembre sobre la respuesta a la llegada de personas que buscan asilo en nuestra ciudad reconoció esta necesidad e instó a la Administración a identificar fuentes de financiamiento y buscar asociaciones público-privadas que pudieran ampliar el acceso a los servicios legales para inmigrantes.

La Administración del Alcalde Adams, por su parte tiene una mirada diferente, y aseguró que la Ciudad proporciona “más fondos para servicios legales gratuitos que cualquier otra municipalidad del país”, y aunque admite que los fondos actuales se quedan cortos ante la enorme necesidad que representan los nuevos migrantes, no respalda la petición de los $70 millones de dólares adicionales.

“Hemos presupuestado más de $60 millones para servicios legales gratuitos relacionados con la inmigración este año y, aunque no tenemos los recursos para brindar servicios legales directos a más de 72,000 solicitantes de asilo, además de todos los otros servicios que brindamos, nos hemos estado coordinando con proveedores de servicios legales en toda la ciudad para apoyar su asistencia a la mayor cantidad posible de solicitantes”, manifestó una portavoz del burgomaestre.

La funcionaria de la Administración Adams recalcó que urge que el gobierno federal se meta la mano al bolsillo y desembolse recursos a la Gran Manzana para poder atender la crisis actual y los trámites dispendiosos que implican los procesos de asilo.

“La solicitud de asilo es un proceso burocrático complicado, que es parte de por qué hemos estado presionando para que el gobierno federal extienda el TPS. Esto permitiría a los recién llegados solicitar el Estatus de Protección Temporal, un proceso mucho más simple y rápido. También apoyamos al gobierno federal, que es responsable de nuestro sistema de inmigración y esta crisis humanitaria, para brindar representación legal a aquellos que buscan asilo y se mueven a través del sistema que ellos supervisan”, dijo la portavoz del Alcalde. “Alentamos al Contralor y al Concejo Municipal a unirse a nosotros para pedir estos cambios sistémicos, que beneficiarían a los solicitantes de asilo en todo el país, en lugar de un enfoque de curitas que extienda aún más los recursos de los neoyorquinos que ya son escasos”.

Lucha por ayuda para abogados gratis para migrantes