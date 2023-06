Raúl González se “desmaya” frente a las cámaras de Despierta América

Raúl González causó preocupación en los televidentes de ‘Despierta América’ que lo vieron caer de manera inesperada al piso: el conductor del programa de Univision quedó tendido en el suelo, pero bastaron tan solo unos segundos para que todos supieran de qué se trataba.

Junto a él estaban su compañera Karla Martínez, el doctor Juan Campos y una especialista que fue la razón de este ‘desmayo’ simulado. Y es que en el programa quisieron enseñar a su audiencia a cómo reaccionar si algo así ocurre en a vida real y cómo socorrer a la persona que padece el desmayo.

La clase fue de primeros auxilios, así lo detalló más adelante Karla Martínez antes de cederle la intervención a la especialista en el tema y explicar que todo fue una simulación.

Raúl González durante todo ese tiempo continuó fingiendo el desmayo mientras la especialista explicaba la manera en la que hay que atender estos casos, daba todas sus recomendaciones y señalaba la importancia de llamar al 911.

Muchos de los internautas y seguidores del programa dijeron que este ejemplo no les gustó, pues en ellos causó una genuina preocupación por el conductor el programa, uno de los rostros más queridos por el público.

“Qué manera de mostrar las cosas con ejemplos fuera de contexto”, “No le veo el chiste”, “Ommgggg yo pense que le paso algo!!!!Not funny!!!”, “Omg! Pienso que debieron de poner una advertencia antes de dramatizar el desmayo!”, “Ay Raúl que barbaridad me asusto de lo peor, no cabe duda que eres súper buen actor”, “Me asusté, eso no se hace” y “Padre amado, qué susto” fueron parte de los mensajes que dejaron en la respectiva publicación de ‘Despierta América’.

