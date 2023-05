Chiquibaby de nuevo en Univision: visita ‘Sin Rollo’ de ‘Despierta América’

Chiquibaby ha vuelto a aparecer en la pantalla chica y en ‘Despierta América’. La presentadora de televisión que hasta hace meses formaba parte de Telemundo ha vuelto a derrochar su talento desde el set del show matutino de Univision.

Desde hace algunos días la hemos visto participando en el popular programa y esta vez estuvo en una de las secciones más aclamadas, tal como lo es ‘Sin rollo’. Chiquibaby lució un atuendo completamente verde y un lindo peinado con ondulaciones.

Hace pocos días, Chiquibaby regresó al programa donde comenzó su camino en la televisión. En dos publicaciones que hizo ella expresó lo agradecida que está con ‘Despierta América’ por hacerla parte de ellos.

“Today was a Good Day!! Nuestra visita a @despiertamerica, programa que me vio crecer desde el 2009 que comenzaba mi carrera en TV a nivel nacional! Gracias a TODO el equipo por el recibimiento, a los que conocí, con los que ya había laborado y lo que son casi familia”, dijo Stephanie Himonidis en este video en el que recopila momentos que vivió desde el estudio de ‘Despierta América’ en su regreso.

En esa oportunidad Chiquibaby conversó sobre varios temas, sin dejar de lado el de su salida de Telemundo. La conductora de televisión dijo que eso fue una ‘oportunidad’ que le presentó la vida, pues al salir de la cadena ha podido compartir muchos más momentos con su familia.

“He estado de viaje… Ustedes saben que este trabajo a veces es muy intenso y yo con la radio y la televisión no tenía mucho tiempo de viajar. Entonces cuando me dan esta oportunidad en noviembre mi marido dice ‘hay que hacer lo que no podemos hacer’, entonces disfruté de unos viajecitos, de estar con mi esposo, mi familia y mi bebé”, expresó la mexicana con mucho amor.

