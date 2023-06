5 estados que darán cheques de estímulo en junio

Durante el mes de junio, aún hay algunos estados que enviarán pagos directos para brindar apoyo a sus residentes. A continuación, te proporcionamos la lista de estos estados para que estés atento si eres elegible para recibir uno de estos cheques.

1. Illinois

La fecha límite para solicitar el Reembolso del impuesto sobre la renta de Illinois y el Reembolso del impuesto sobre la propiedad fue el 17 de octubre de 2022.

La gran mayoría de esos pagos ya se han efectuado, pero según la Contraloría estatal, los pagos seguirán realizándose durante el mes de junio hasta que se hayan completado todos.

2. Idaho

En marzo y septiembre de 2022, Idaho realizó envíos de reembolsos de impuestos y ‘Reembolsos de sesión especial’. Estos pagos se han procesado para los residentes que presentaron sus declaraciones de impuestos dentro del plazo establecido.

No obstante, para las personas que solicitaron extensiones o presentaron sus declaraciones más tarde, los reembolsos siguen en proceso hasta el verano de 2023.

3. Maine

De manera similar a la mayoría de los estados, el plazo para solicitar un reembolso estatal ha expirado. El último día en el que los residentes de Maine podían solicitar el Pago de alivio de energía de invierno fue el 31 de octubre de 2022.

Los pagos se iniciaron en enero de 2023 y prácticamente se han finalizado. No obstante, si cumples con los requisitos para recibir un pago, pero aún no lo has recibido, todavía tienes tiempo hasta el 30 de junio para contactar al Asesor de Impuestos del Estado y demostrar tu elegibilidad.

Las personas que cumplan con los requisitos y sean aprobadas tendrán la posibilidad de recibir un reembolso hasta el 30 de septiembre de 2023.

4. Massachusetts

En noviembre de 2022, Massachusetts inició la emisión de reembolsos de impuestos estatales, y estos pagos están casi completos. Los contribuyentes elegibles tenían derecho a recibir un reembolso del 14.0312% de su obligación tributaria estatal de Massachusetts para el año 2021.

Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de impuestos tardíamente tienen hasta el 15 de septiembre de 2023 para hacerlo y aun así ser elegibles para recibir el reembolso. Una vez que el estado procese sus declaraciones, el reembolso se pagará aproximadamente un mes después.

5. Montana

Actualmente, Montana es el único estado que está implementando un nuevo paquete de estímulo para la segunda mitad del año 2023.

Los residentes tienen la posibilidad de ser elegibles para recibir un reembolso del impuesto a la propiedad de hasta $500 dólares y/o un reembolso del impuesto sobre la renta de hasta $2,500 dólares, dependiendo de cuál sea menor en su caso.

Los reembolsos de impuestos sobre la renta serán emitidos entre julio y el 31 de diciembre de 2023, mientras que los reembolsos de impuestos sobre la propiedad deben solicitarse en línea o por correo postal dentro del período comprendido entre el 15 de agosto y el 1 de octubre de 2023.

