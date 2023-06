Carlo Ancelotti confirma su continuidad en el Real Madrid y dice que no hay “duda” sobre Benzema

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó este sábado que seguirá al mando del club español en una rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Athletic de Bilbao, asegurando que “la luna de miel sigue” con el equipo.

“No ha habido ningún problema con el club, todo lo contrario, la relación mejoró en este periodo que hemos pasado juntos. Seguimos adelante (…) Estoy muy contento de seguir e intentar hacerlo mejor la próxima temporada“, dijo el técnico que llevó al Madrid a coronarse como campeón de la Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa en la temporada que está finalizando.

Ancelotti, que está cumpliendo su segundo ciclo en el Santiago Bernabéu tras haber dirigido al Madrid entre 2013 y 2015, apuntó también que “ha sido una temporada muy larga y complicada. Se ha trabajado mucho, no hemos tenido mucho tiempo y a nivel personal a veces no he sido capaz de transmitir una motivación alta”.

“No tenemos duda” sobre Benzema

Con respecto a los fuertes rumores sobre la salida del delantero francés Karim Benzema, “Carletto” aseguró que “las leyendas del club tienen que retirarse en el Real Madrid” y que “no hay duda” sobre la continuidad del ariete en la Casa Blanca a pesar de que “El Gato” recibió una millonaria oferta para jugar en el fútbol saudí.

“Benzema está listo para jugar mañana, ha recuperado muy bien, tiene un año de contrato y aquí no tenemos duda (…) “La realidad no es internet (…) Los medios de comunicación son muy importantes en nuestra sociedad, pero también hay que manejar bien esta situación porque las nuevas generaciones, si no la manejan bien, tienen problemas”, sentenció el técnico de 63 años.

De la mano de jugadores como Benzema, Carlo Ancelotti suma en su palmarés con el Madrid nada más y nada menos que dos Champions League, dos Supercopa de Europa, dos Mundial de Clubes, dos Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.

