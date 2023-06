Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, ha reaccionado al mensaje de éste y dice: “Está cansado”

Raquel Perera, ex esposa de Alejandro Sanz -2012–2019-, ha estado en comunicación con el cantante español. Quien viene siendo noticia desde hace varios días atrás, luego de que se viralizara una de sus publicaciones en Twitter.

El cantante escribió: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Por esta razón Perera conversó con el programa “Espejo Público”. Según reportó Mezcalent, la empresaria aseguró que el intérprete de “El Alma Al Aire” se encuentra agotado física y emocionalmente. Razón por la cual aseguró estar dispuesta a apoyarlo en todo lo que le sea posible para que salga adelante.

“Yo he intentado ayudarle en todo lo que podido. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta de esa manera“, dijo Raquel.

La buena noticia alrededor de las declaraciones de la ex esposa del español, es que según Perera no hay razón para preocuparse, ya que Sanz no está enfrentándose a ningún proceso de depresión, pese a lo mal que ha podido sonar el mensaje de éste, es más, ella misma confía en que Alejandro Sanz atenderá su problema para continuar con su carrera.

Vale agregar que en el mundo del entretenimiento son muchos los famosos que han alzado la voz revelando la importancia de poner atención a la salud mental. Y es que aún cuando Sanz pueda no estar padeciendo ningún tipo de depresión, también es cierto que gracias a su escrito el tema ha vuelto a tomar relevancia pública.

También es importante no olvidar que existen señales que te invitan a buscar ayuda profesional. Podemos agregar entonces que este tipo de temas deben ser conversados con especialistas que puedan brindar la ayuda necesaria. Sólo un psicólogo y otros profesionales de la salud mental pueden diagnosticar la ansiedad y/o la depresión para brindar asesoramiento.

