Revelan cuáles son los mejores autos nuevos y usados para adolescentes en este 2023

Cuando los jóvenes comienzan a tener su propio auto es importante contar con buena unidad. Y para darse una idea de cuáles pueden ser buenas opciones, US News & World Report presentó su selección de los mejores autos nuevos y usados para adolescentes en 2023.

La publicación reconoce los autos que obtienen buenos puntajes en factores que incluyen confiabilidad, prevención de choques, características disponibles y que los convierten en recomendables.

De acuerdo US News: “Hyundai obtuvo la mayor cantidad de premios en las categorías de Mejores Autos Nuevos para Adolescentes, con cuatro. En las ocho categorías de autos nuevos, tres de los ganadores son híbridos, lo que debería atraer a los adolescentes preocupados por el clima y el presupuesto. En las cinco categorías de autos usados, cuatro de los ganadores son vehículos híbridos. Con dos premios ganados, Hyundai también ganó más premios de Mejor Auto Usado para Adolescentes que cualquier otra marca”.

“Cada vehículo que ganó el premio Best Cars for Teens ofrece calificaciones sólidas en las pruebas de choque y características útiles de seguridad activa, por lo que hay más posibilidades de estar protegido si ocurre una colisión”, dijo Jim Sharifi, editor gerente de US News Best Cars. “Al mismo tiempo, estos premios destacan los autos y SUV que tienen controles para conductores adolescentes, lo que puede ayudar a los nuevos conductores a perfeccionar sus habilidades al volante y reducir la posibilidad de verse involucrados en un accidente”.

Los mejores autos nuevos para adolescentes de 2023

Categoría: Mejor auto para adolescentes $ 20K a $ 25K

Auto: Toyota Corolla Híbrido

Categoría: Mejor SUV para adolescentes $ 20K a $ 25K

Auto: Hyundai Kona

Categoría: Mejor auto para adolescentes $25K a $30K

Auto: KIA K5

Categoría: Mejor SUV para adolescentes $ 25K a $ 30K

Auto: Hyundai Tucson

Categoría: El mejor auto para adolescentes $ 30K a $ 35K

Auto: Honda Civic

Categoría: Mejor SUV para adolescentes $ 30K a $ 35K

Auto: Hyundai Santa Fe

Categoría: Mejor auto para adolescentes $35K a $40K

Auto: Toyota Camry Híbrido

Categoría: Mejor SUV para adolescentes $ 35K a $ 40K

Auto: Hyundai Santa Fe Híbrido

Los mejores autos usados para adolescentes de 2023

Categoría: Coche grande

Auto: Toyota Avalon Híbrido, 2019

Categoría: Coche mediano

Auto: Hyundai Sonata Híbrido, 2020

Categoría: SUV mediano

Auto: Hyundai Santa Fe, 2019

Categoría: Carro pequeño

Auto: Chevrolet Volt, 2018

Categoría: Todoterreno pequeño

Auto: Subaru Crosstrek Híbrido, 2019

Todos los mejores autos nuevos para adolescentes de 2023 están disponibles con advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia automático delantero, así como advertencia de cambio de carril y asistencia de mantenimiento de carril.

Los autos ganadores también tienen controles para conductores adolescentes o aplicaciones para teléfonos inteligentes disponibles que envían alertas cuando el automóvil supera una velocidad establecida o se conduce fuera de un período de tiempo o área geográfica determinada. Estas funciones permiten a los padres establecer límites para los conductores adolescentes y tener una conversación continua con sus hijos adolescentes sobre hábitos de conducción responsable.

