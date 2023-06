Shakira y Lewis Hamilton posaron muy sonrientes tras irse a cenar a un lujoso restaurante

El pasado domingo la colombiana Shakira terminó sorprendiendo a más de uno luego de regresar a Barcelona acompañada de sus hijos y con al menos unas “20 maletas”, según reveló Telecinco. Recordemos que fue el primer fin de semana del mes de abril cuando ella junto a Milan y Sasha llegaron a vivir a EEUU.

La intérprete de ‘Acróstico’ le entregó los pequeños a su padre, mientras que ella tomó la determinación de irse a disfrutar su viaje, y qué mejor manera de hacerlo que asistiendo al Grand Prinx donde apreció parte de la carrera donde se encontraba Lewis Hamilton, piloto con el que han mencionado que tiene algo.

A su vez, la vestimenta de la cantante llamó la atención de muchos tras lucir de manera casual, pero sexy, para ver al británico de 38 años. Shakira posó con una camisa manga larga colorida, mientras que en la parte de abajo llevó puesta una minifalda blanca y su cabello suelto.

Para la sorpresa de los fanáticos de ambos, en horas de la noche posaron juntos y la foto se viralizó en cuestión de pocos segundos. La colombiana y Hamilton se mostraron bastante contentos por el hecho de estar celebrando en un restaurante en España.

“Cambiaste un Twingo por un Mercedes”, “No volverá a comer queso blanco jamás”, “Fue toda una dama cuando estuvo con el esposo, ahora no le debe fidelidad a nadie”, “Ella está soltera y puede salir con quien quiera”, “Siempre le gustó el colágeno”, “Pasó de leche condensada a Nutella”, “Para mí ella lo que quiere es molestar a Piqué porque ellos se conocían”, “No te busque jovencitos”, “Este no creo que le pegue mucho a ella”, “Estás soltera y guapa, disfruta tu vida”, “Que se cuide él de ella porque ya demostró lo tóxica que es”, “No creo que tan pronto piense en entablar una relación”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

