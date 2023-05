¿Shakira tuvo un aborto? Revelan un mensaje oculto en uno de sus videos musicales

La cantante Shakira hace dos semanas estrenó su más reciente tema musical que decidió llamar ‘Acróstico’, video donde además sale acompañada de Milan y Sasha, al tiempo que ambos demuestran el talento que tienen para la profesión que ejerce su madre.

Cuando salieron las imágenes oficiales, muchos quedaron sorprendidos al ver que los pequeños grabaron con su progenitora y después observar que se enfocaron en la mudanza de España a Miami. En las imágenes se miran algunas cajas mientras están recogiendo parte de sus pertenencias y ya cuenta con más de 42 millones de reproducciones.

El video oficial tiene varios mensajes ocultos y hay uno particular que llamó la atención de los fanáticos y es el de los patitos que salen la bañera, lo que podría indicar que se trata de una posible pérdida que habría tenido la colombiana antes de separarse de Gerard Piqué.

“¿Qué significa el patito que se está hundiendo? Ese patito que se ahoga en esa tina que Shakira eligió muy bien porque el agua para los que sabemos son las emociones. Hace tiempo se le vio a Shakira saliendo muy apurada de su casa, muy estresada en esa mansión de Barcelona, se le vio entrar a una clínica ginecológica y todos sospechamos que Shakira tiene dos varones y estaba buscando la Shakirita“, comenzó diciendo Javier Ceriani en el programa ‘Chisme No Like’.

“¿Estaba Shakira buscando un tercer hijo? ¿Estaba Shakira buscando la nena? La Shakirita, para imaginársela bailando belly dance ¿Quién es el tercer patito que se ahoga en la tina de emociones del corazón y el alma de Shakira? Mientras un pato con mucho ego gigante mira hacia otro lado”, agregó el argentino.

“Piqué es narcisista, por eso se comporta como indiferente, lástima que esa enfermedad no tenga cura”, “Piqué no es nadie sin Shakira. Piqué cada día le irá peor porque el karma existe”, “La canción lo decía”, “Disculpen, pero yo me dediqué a verle a ese perrito hermoso”, “Piqué fue siempre un simple jugador de Barcelona, con Shakira se dio a conocer más que por su día, qué talento”, “Los tres patos pueden ser ella y los niños y el pato grande el tipejo, ellos se hunden de tristeza en el abismo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el canal de YouTube.

