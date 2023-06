Ucrania está lista para lanzar una contraofensiva: presidente Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una entrevista que su país está listo para su anticipada contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusas.

“En mi opinión, a partir de hoy, estamos listos para hacerlo”, dijo Zelensky al Wall Street Journal en una amplia entrevista. “Nos gustaría tener ciertas cosas, pero no podemos esperar meses. Creemos firmemente que lo lograremos. No sé cuánto tiempo tomará”.

El líder ucraniano también se pronunció sobre otros temas, incluida la política estadounidense.

Al hablar sobre las elecciones presidenciales del próximo año, Zelensky dijo que el presidente Joe Biden “ha sido más útil que el presidente Trump“, aunque enfatizó que no hubo una invasión a gran escala durante el mandato de Trump.

“No entendí cuando Donald Trump dijo que, ‘en 24 horas, traería a Putin y Zelensky a la mesa y terminaría la guerra’. Podría haberlo hecho. Pero eso no sucedió. Sí, la pregunta probablemente no era tan apremiante en ese momento, porque no hubo una invasión a gran escala. Pero nuestros territorios estaban ocupados”, dijo Zelensky.

El líder ucraniano también habló sobre el éxito de las baterías de misiles Patriot fabricadas en Estados Unidos contra los misiles hipersónicos Kinzhal de Moscú, que el presidente ruso, Vladimir Putin, había calificado previamente como “invencibles”.

“Actualmente hay un arma capaz de detener algunos tipos de misiles lanzados por la Federación Rusa”, dijo Zelensky. “La realidad es que 50 Patriots, en su mayor parte, evitarán que la gente muera”.

Las fuerzas ucranianas han podido usar un sistema de matriz de radar en fase para ayudar a los Patriots a apuntar a las trayectorias de los Kinzhal entrantes, eliminándolos efectivamente.

Ivan Kirichevskiy, analista de la publicación militar ucraniana Defense Express, dijo a los medios el mes pasado que las fuerzas de defensa aérea de Kiev, con un entrenamiento intensivo, “literalmente le sacaron al Patriot una capacidad que el Pentágono no creía posible”.

Varios científicos rusos que trabajaron en Kinzhal fueron arrestados durante el año pasado, lo que llevó a sus colegas a escribir una carta abierta en protesta el mes pasado.

Los científicos asignados dijeron que “los conocen como patriotas y personas decentes”, informó CNN.

“Los materiales de los tres casos penales están cerrados al público, pero sabemos por fuentes abiertas que los actos por los que nuestros colegas pueden pasar el resto de sus vidas tras las rejas son algo que se considera esencial en todo el mundo, incluso en Rusia, dijeron los científicos.

Al enfatizar la importancia de más aviones y apoyo de defensa aérea, Zelensky dijo el sábado pasado que “cualquier contraofensiva sin superioridad aérea es muy peligrosa”.

