Carlos Adyan da respuestas contundentes a quienes lo juzgan por ser gay

El presentador de ‘En Casa con Telemundo’, Carlos Adyan recientemente ofreció una entrevista donde reveló detalles de cómo se encuentra su vida personal y profesional, al tiempo que no perdió la oportunidad de expresar lo bien que le va en el amor.

El conductor de televisión sostiene una relación amorosa con Carlos Quintanilla Sakar, quien actualmente trabaja como VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión. Por ello, dijo lo siguiente: “Es mi pareja y andamos felices“, reveló a Jey Nel.

La noticia en pocos segundos se viralizó y los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunos comentarios en su más reciente publicación. Una de ellas escribió lo siguiente: “Qué decepción. Tan lindo y es gay”. Sin embargo, Adyan indicó que: “A mí nadie me sacó del closet, solo hablé de mi pareja, nunca he tenido la necesidad de estar en un closet. Ahora que se preocupe él por hacer lo propio”.

Una usuaria le dijo: “Qué pena, tan bello y es gay” y el conductor de Telemundo le comentó: “¿Y por qué pena?”.

La revista People en Español también puso en su feed la noticia, hecho que lo llevó a responderle a una internauta tras las palabras emitidas: “Por eso habremos tantas mujeres que no encontramos novio. Qué desperdicio“. A su vez, Carlos le respondió: “A mí no me vengas a culpar de tus problemas”

“Dios, pero esta gente está ciega, como decía Juanga, lo que se ve no se pregunta! ¡Era obvio que Carlos es gay! Solo me alegro de que salió del closet. Dejen de jod*r tanto, lo importante es su trabajo, no su preferencia”, “Con razón se metía tanto con Dania”, “Felicidades por presentar a tu pareja”, “Con razón habló tan mal de Dania, si es una mujercita”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Carlos Adyan habla de su profesión

“No he ocultado nunca de dónde vengo, de qué pienso sobre la vida. Cada tema que quiero opinar, opino libremente, entonces siento que tengo una mente coherente, hay muchas personas de ‘En Casa con Telemundo’ que se identifican con lo que pienso, así como hay muchas que no. Pienso que esa es la naturalidad del conductor y la naturalidad de la vida. Uno siempre no puede coincidir con todo el mundo porque si no sería muy aburrida la vida”, le dijo a Nel.

Sigue leyendo:

· ¿Quién es Carlos Quintanilla Sakar? El novio del presentador Carlos Adyan

· Carlos Adyan comenta una fotografía de Dania Méndez en Instagram y los fans reaccionan

· Carlos Adyan es “Pepison”: describe lo de Pepe y Madison como una “telenovela turca” en LCDLF 3