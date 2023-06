Gaby Spanic bañada en aceite abre su camisa mientras presume sus encantos a sus 49 años

La venezolana Gaby Spanic recientemente sorprendió a sus seguidores de la red social de la camarita donde cuenta con más de dos millones, y es que compartió un contenido bastante particular para promocionar una de sus canciones que pueden disfrutar en el disco que hace unas semanas estrenó luego de su salida de ‘Top Chef VIP 2′.

La actriz reconocida por uno de sus más grandes papeles protagónicos como lo fue ‘La Usurpadora’ lució bastante atrevida, con un look arrebatador, debido a que abrió su camisa blanca, mientras que presumió el tamaño de sus voluptuosos pechos y la parte de arriba de su cuerpo estaba cubierto de aceite.

“La libertad no consiste en cambiar de collar, sino en dejar de ser perros! ¡Vivan y dejen vivir! Ahhh! ¡Los amo a tiempo! ¡Total! Vestuario: @mariangelicaguerra”, fue el mensaje que acompañó el sensual video.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre el sexy video que subió a su perfil de Instagram, donde más de 41,000 personas le dieron ‘Like’. Además, el audiovisual estuvo acompañado por una de sus canciones y algunos de sus fanáticos aprovecharon para destacar que le encantan sus sencillos musicales.

Además, otros aprovecharon para hablar de lo bien que luce a sus 49 años, mientras que otros le siguen preguntando el motivo de su ausencia en el reality show que actualmente transmite Telemundo.

“Amé que tu disco por fin estuviera en plataformas, no he dejado de escucharlo, me encanta”, “Quedé en shock”, “Pero qué bella”, “Siempre brillas, las demás que se pongan brillantina”, “Por qué ya no estás en Top Chef VIP?”, “Bellísima como siempre”, “Qué look tan bello, esta canción es tan perfecta como tú”, “Muy bella, oye ¿Qué pasó ya no estás en el programa de Telemundo?”, “Hermosa, mi actriz favorita”, “Tu nombre es maravillosa y tu apellido es perfección”, “Qué tremendo”, “Cada día más bella y radiante”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

