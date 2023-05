Gaby Spanic habló sin rodeos sobre su repentina salida de ‘Top Chef VIP 2’

La venezolana Gaby Spanic causó revuelo con su más reciente declaración, debido a que habló un poco más de su repentina ausencia del reality show ‘Top Chef VIP 2‘, y es que las redes sociales de Telemundo se fueron llenando de interrogantes para conocer lo que había sucedido con la protagonista de ‘La Usurpadora’.

Este fin de semana fue la presentación de su nuevo disco y luego los fanáticos vieron la oportunidad de preguntarle sobre lo que había pasado en el estudio del canal de televisión. Por ello, aclaró que no se fue, pero tampoco renunció a la competencia, aunque no pudo negar que “pasaron otras cosas”.

Sin embargo, la actriz días antes había dejado un comunicado en su perfil de la red social de la camarita, y expresó: “No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”.

“Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación”, respondió tras haber finalizado la presentación de la música que les trae a sus seguidores, lo que parece indicar que hasta que los ejecutivos de Telemundo no se lo permitan no podrá explicar detalladamente lo que sucedió que ni se despidió en uno de los episodios.

“Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura, yo a Laura la amo, la quiero, la respeto”, agregó mientras permanecía en el escenario.

Antes de finalizar, Spanic explicó lo siguiente: “Sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra, pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo, hasta ahí puedo quedarme”.

