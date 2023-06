Karol G celebra su llegada a los videojuegos y ofreció un adelanto de su avatar

La colombiana Karol G el pasado lunes sorprendió a sus seguidores de la red social de la camarita, debido a que cuenta con más de 63 millones en la plataforma. A su vez, anunció que se sentía muy emocionada por compartir con sus fanáticos su primer avatar en un videojuego que desde el momento de la publicación iban a poder descargar.

‘La Bichota’ compartió un extenso mensaje donde aprovechó para explicar que las voces que van a poder escuchar son de ella, debido a que fue un trabajo que realizaron para cubrir todos los detalles y así convertirlo en algo más real para quienes disfrutan de este tipo de distracciones. Además, compartió el link para que lo descarguen.

“Hey Besties!!! Por primera vez tengo un avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé. @pubgmobile Descárgalo para que puedas jugar. https://pubgmobile.live/KAROLG #PUBMOBILE #PUBGMxKarolG #Partner. Nos vemos en los battlegrounds”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los seguidores no perdieron la oportunidad en dejarle algunos comentarios, debido a que las similitudes son impresionantes y es que van desde su cabello rojo, el tatuaje del corazón en uno de sus brazos y la bandera de Colombia también ser hizo presente, mientras que hace alusión a su álbum ‘Mañana será bonito’ que fue estrenado el 24 de febrero de 2023.

“O sea, tú crees que voy a bajar un juego solo por ti? Pues ok, ya lo bajo”, “Todos sabemos que tu juego favorito es Anuel”, “¿Por qué no salió en el free?”, “La animación es muy bella”, “¿Por qué es tan top?”, “Me muero, qué increíble”, “Ya lo estoy jugando“, “Cuando no tenemos que pasar por encima de los demás el apoyo de Dios es inminente”, “Bebé sigue brillando que nadie puede apagarte”, “Carolina estamos muy orgullosos de ti, eres una gran inspiración para muchas personas”, “Te mereces eso y mucho más por lo linda buena que eres”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

