Anuel AA tira la toalla y le dice adiós a Karol G… por el momento

En abril de 2021 el mundo del entretenimiento se estremeció debido a una noticia que pocos fanáticos esperaban, y es que para ese entonces Karol G y Anuel AA anunciaron que su relación sentimental había llegado a su fin, por más que intentaron seguir estando juntos.

Sin embargo, el puertorriqueño siguió haciendo su vida sentimental y en el año 2022 nació Gianella, pequeña a quien tuvo con la colombiana Melissa Vallecilla, quien vive en Estados Unidos. No obstante, la polémica no terminó ahí porque no reconoció de inmediato a la niña.

En junio de 2022 se casó por el civil con Yailin ‘la más viral’ y en marzo de 2023 la cantante tuvo su primera hija con el intérprete del género urbano. Sin embargo, en febrero de este mismo año anunciaron que su matrimonio había llegado a su fin.

Desde el momento de su separación de la dominicana, él comenzó a mencionar a la colombiana durante sus conciertos, buscando como resultado poder regresar con ella. Sus más recientes conciertos tuvieron algunas partes dedicadas a ella, así como a Feid, de quien se rumora que aparentemente tendría una relación sentimental con ‘La Bichota’.

La colombiana borró las postales de Instagram

Karol G en una oportunidad llegó a borrar las fotos que tenía con él en su Instagram, debido a los constantes señalamientos en los que se vio sometida por su insistencia. Además, Anuel AA le escribió una canción que se llama ‘mejor que yo’ y fue estrenada el 10 de mayo, mientras que la mencionó en una de sus publicaciones, aunque él aseguró que ella lo bloqueó de la aplicación.

Sus fanáticos opinaron

En una oportunidad llegó a compartir que sus fanáticos le daban camisas con el rostro de la cantante, pero al parecer se ha cansado por el momento y no ha mencionado más nada sobre la presunta pareja de Feid.

“Todos te queremos bloquear por intenso”, “Yo no conocía al tal Feid y ahora gracias a ti mor lo conozco”, “Es mejor bloquear que ver tus estupideces”, “Es que tu acoso superó todo nivel”, “Te entendemos perfectamente, todos estamos obsesionados con Feid”, “Te pasaré el número de mi psicóloga”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

