Karol G dio un adelanto de ‘Watiti’ su nueva canción para el live action de ‘Barbie’

La colombiana Karol G sin duda ha tenido un año bastante cargado de cosas positivas para su carrera profesional, hecho que la ha llevado a crecer constantemente y sus fanáticos no pierden la oportunidad para felicitarla.

Hace pocos días la cantante compartió una particular postal en sus historias de Instagram, fue así como anunció que formaría parte del soundtrack de una de las películas más esperada del año 2023, debido a que se trata del live action de Barbie, que será estrenada a nivel mundial el 20 de julio.

‘La Bichota’ y Aldo Ranks son los encargados de poner a bailar a los espectadores con el tema musical que decidieron llamar ‘Watiti’. Por ello, el pasado martes compartieron un adelanto de lo que les espera a los fanáticos de una de las muñecas más queridas en todo el mundo. La canción fue acompañada con algunas de las imágenes de la cinta donde se aprecia a Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken).

“Adelanto de la nueva colaboración ‘WATITI’ de #KarolG junto a @aldoranks507 para la película live Action de Barbie”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Los fanáticos de ‘La Bichota’ se pronunciaron por la canción que se podrá escuchar en el filme y como suele ser costumbre, las opiniones estuvieron un poco divididas debido a que consideran que pudo haber sido mejor y algo alejado del español, pese a las críticas sus seguidores igualmente le siguen demostrando su apoyo y cariño tras haber llevado su voz al cine.

“Como que la canción no pega mucho con la película, pero bueno, me encanta Barbi y también me encanta Karol G”, “Este era el momento para ella sacar algo más internacional y en inglés para explotar y expandirse más con su música. Igual se le apoya siempre”, “Apoyo total para mi Karol G”, “Amándola”, “La Bichota dándola toda”, “La amo, Dios la bendiga”, “Esta canción es increíble, te dan ganas de bailar, me encanta”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

