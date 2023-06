Manny Pacquiao cuenta todo lo que vivió durante su combate contra Antonio Margarito: “Fue sorprendente que yo sobreviviera a esa pelea”

Manny Pacquiao se ha convertido en uno de los boxeadores más importantes y queridos de los últimos años y una de sus peleas más interesantes fue en noviembre de 2010 cuando conquistó el título de peso Súper Welter tras vencer al mexicano Antonio Margarito.

Más de 13 años después el peleador filipino reveló que nunca quiso defender el campeonato debido a que sintió que esa categoría era demasiado para él; asimismo aseguró que los golpes del nacido en Tijuana eran muy diferentes a todos los que conocía y que temía por su vida si volvía a estar en el mismo cuadrilátero contra Margarito.

A pesar de salir victorioso en este combate, el filipino se arrepintió de haberla ganado al asegurar que los golpes en esta categoría (que por cierto estaba debutando) contaba con golpes mucho más fuertes a los que su capacidad física podía permitir.

“Cuando le gané a Margarito, los comentaristas me preguntaron si defendería el título, respondí que no, no me importaba que se lo dejaran a él“, expresó Pacquiao entre risas durante una reciente entrevista ofrecida para Fight Hub TV.

‘Pac-Man ‘ también aseguró que disfrutó mucho haber logrado vencer a Margarito en aquella noche de 2010 en la que ambos se vieron las caras en el ring de la ciudad de Arlington, en el estado de Texas.

“(Su pegada) es diferente. Fue sorprendente que yo sobreviviera a esa pelea. Yo podría sobrellevar los golpes, yo podía sobrellevar los golpes, pero después de la pelea sí que pude sentir algo, era demasiado para mí”, agregó el filipino en sus declaraciones.

El resultado de esa pelea terminó siendo una rotunda victoria por decisión unánime a favor de Pacman Pacquiao y así logró conquistar el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); este es considerado como uno de los triunfos más importantes de su carrera por la gran condición física que tuvo que desarrollar para poder combatir en el peso Súper Welter ante Margarito.

