Óscar de la Hoya lanza duro mensaje a Ryan García en redes sociales: “¿Sigues llorando? la culpa de la derrota fue tuya”

El reconocido promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, lanzó un fuerte mensaje contra el pugilista Ryan García luego de las críticas que recibió por parte del estadounidense durante una reciente entrevista; el peleador criticó a ‘The Golden Boy’ por no haberlo acompañado en la conferencia de prensa que realizó después de la derrota que sufrió ante Gervonta Davis.

Estas críticas resultaron un poco molestas para De la Hoya, debido a que informó previamente que no asistiría con varias amenazas de muerte que recibió en esos días; tal fue el enojo del promotor que decidió mandarle unos fuertes mensajes a través de las redes sociales que terminó en un cruce de palabras.

El promotor utilizó su cuenta en la red social Twitter para resaltar las fallas que tuvo el boxeador durante el combate contra Davis y que terminaron causando su derrota el pasado 22 de abril.

“¿Qué pasa, Ryan García? Ya pasaron casi dos meses, ¿y sigues llorando por la conferencia post pelea? La culpa de tu derrota es tuya y de tu ‘asesor’ Lupe (Valencia). Él es el único que te empujó a aceptar esa loca cláusula de rehidratación, y esa es la razón por la que perdiste. Madura. Hazte responsable de eso”, resaltó.

“También, tú sigues diciendo que el equipo de Tank te ofreció más apoyo que yo, bla, bla, bla. Ellos te tendieron una trampa para que perdieras con esa cláusula de rehidratación, y lo más importante, Al Haymon ni siquiera apareció en toda la semana. De hecho, él nunca se aparece. ¿Te parece que eso es apoyo?”, agregó ‘The Golden Boy’.

García responde

El pugilista de 24 años decidió no quedarse callado ante los rudos mensajes de Óscar de la Hoya y aseguró que se encuentra “cansado” de las constantes “faltas de respeto” que realiza el promotor en su contra, hecho que ha generado discordia entre ambos.

“Okey, amigo, lo tienes todo muy claro. Estoy cansado de que me hayas faltado el respeto durante toda mi carrera, y que piensas que nada de eso importa. La lealtad y el sentido común se perdió en tu cabeza. Deja de tratar a la gente de esa forma y de pensar que ellos simplemente aceptarán como los tratas”, expresó.

“Tú sabes que estoy a punto de pelear con él, y vas y te comportas como su super amigo. No te importan tus peleadores. Estoy cansado de toda esa falsedad. Deja de actuar y sé real por una vez en la vida. Yo podría respetarte más si solo me dijeras la verdad, pero a ti solo te mueve el dinero. No me agradas”, concluyó García.

