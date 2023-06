“Dijeron muchas mentiras”: Messi explicó por qué no quiso volver al Barcelona

El astro argentino, Lionel Messi ha copado los titulares de los medios de comunicación este miércoles, luego de anunciar que su próximo equipo será el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

La afirmación la realizó durante una entrevista en exclusiva con el diario Sport y Mundo Deportivo, en la que también contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a no querer volver al FC Barcelona, que también había hecho una oferta para ficharlo.

Si bien es cierto que Messi quería volver al conjunto azulgrana, consideró que todavía no están dadas las condiciones para volver, y por eso ha escogido al Inter Miami.

“Tenía muchas ganas de volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a pasar otra vez por esa misma situación“, dijo Messi.

🗞️ #EntrevistaMD



💔 Leo Messi y la razón de no regresar al Barça: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión"



📲 https://t.co/GhXotuwzAC pic.twitter.com/6h3XdR6KbJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

“No quería dejar mi futuro en manos de otros. De alguna manera, quería tomar mi propia decisión pensando en mí y en mi familia. Aunque escuché que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas cosas”, agregó.

El astro argentino también afirmó que la situación económica del Barcelona no está en su mejor momento, y eso podría afectar su tranquilidad en el equipo.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que no quería pasar por eso, ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso”, contó Messi.

También habló de los lamentables momentos que pasó en su salida del Barcelona por las acusaciones que hicieron en su contra.

“Se me acusó de muchísimas cosas que no eran ciertas, y ya estaba un poco cansado. No quería pasar por todo eso otra vez. Y bueno, cuando me tuve que ir dijeron también que LaLiga lo había aceptado todo, pero al final no se pudo hacer. Tenía el miedo que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida como pasó entonces”, sentenció.

