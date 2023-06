Hablemos de “Culpa Mía”, película que Prime Video estrenará este 8 de junio

Viajamos a Madrid para conversar con los protagonistas de “Culpa Mía”, una película que Prime Video estrenará este 8 de junio. Platicamos con los protagonistas y con la escritora del libro, Mercedes Ron, quien además trabajó el guión de lo que veremos en pantalla.

Pero antes de contarles todo lo que nos compartieron los actores y su director, Domingo González, les podemos decir que la cinta “Culpa Mía” tiene todos los elementos que hacen que una historia funcione. Hay carreras de coches, peleas callejeras, un amor prohibido entre hermanastros, violencia doméstica y una amenaza latente que hará estallar el conflicto entre Noah y Nick. Ella es una adolescente de casi 18 años, él, a simple vista, es un hijo modelo. Su padre William Leister es un hombre sumamente acomodado, cuyo estilo de vida marca la diferencia con los orígenes de Noah y su madre. Él es rico y ella no.

Algo que también vale la pena mencionar y destacar, son las escenas de humor que aparecen aquí y allá dentro de la cinta. Son descansos agradables en momentos de estrés y rompen con la dinámica del momento para hacer que el televidente se descubra con un humor diferente dentro de la historia.

Si no has leído el libro, la cinta te hará ir atando cabos con el sólo afán de encontrar al responsable de las amenazas que aturden a Noah. Si nos has leído el libro, otra historia que encontrarás atrayente es la relación de Rafaela y William, padres de este par de hermanastros, quienes no aparecen sólo por que sí. ¡Ni por asomo! Ellos serán el detonante, probablemente, de lo que veremos en una posible segunda entrega de esta historia.

La lluvia no pudo con “Culpa Mía”

El día de la premier de “Culpa Mía” Madrid amaneció oscuro. El cielo estaba completamente nublado y aunque por la mañana nada anunciaba lluvia, por la tarde el agua empezó a caer sobre “La Gran Vía”. Todo estaba armado para recibir a los actores de esta historia.

Eran las seis de la tarde y las luces de la red carpet ya se habían encendido, pero la lluvia no dejaba de caer. Pese a todo el público se mantuvo firme y de pie a la espera de sus actores. Lo que al principio era sólo un mar de gente se convirtió en un par de paraguas, pero nadie se fue. Al contrario, más gente empezó a llegar y llenar mucho más “La Gran Vía”.

Poco a poco fueron haciendo su aparición los protagonistas: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas e Iván Sánchez, Eva Ruiz y Víctor Varona entre otros, así como de la autora del libro en el que está basada la película, Mercedes Ron, el director de esta, Domingo González y los productores Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Andrea Compton fue la encargada de presentar el evento al que todos ellos llegaron muy sonrientes. Saludaron al público que gritaba por cada aparición y que seguía ahí fiel y aplaudiendo con la lluvia sobre sus cabezas.

Quédate pendiente de nuestra siguiente entrega, porque podrás ver nuestras entrevistas exclusivas con cada uno de los protagonistas de “Culpa Mía”.

