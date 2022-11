“El Presidente: El Juego de la Corrupción” vuelve con una segunda temporada y su autor, Armando Bó, habla de esta producción

Exclusiva

“El Presidente: El Juego de la Corrupción“, es presenta bajo definición una mirada satírica tras bambalinas, de la corrupción dentro del mundo del fútbol y muestra además los orígenes de la transformación de la FIFA, de ser una simple organización a convertirse en un poder comercial y político. Por esta producción sostuvimos una conversación con el director ganador del Óscar, Armando Bó, quien no sólo funge como autor sino también como creador y productor de esta serie de Amazon Prime Video.

Es importante destacar que en esta entrevista con Armando nos encontramos con un hombre observador de su entorno, dueño de palabras concretas, justas y críticas de su trabjo, siempre preciso pero conversador, ameno y de sonrisa cálida. Cero pretensiones en este ganador del Óscar.

En la imagen aparece Armando Bó junto al actor que le da vida a Havelange. / Foto Cortesía de Amazon Prime Video

En la segunda temporada de El Presidente: El Juego de la Corrupción tenemos como presidente de la FIFA a João Havelange, “el improbable brasileño que usurpó el poder de los europeos y mantuvo control de la organización por casi tres décadas”, según destacó Amazon Prime.

Amando Bo nos cuenta que la historia se narra como una parodia, toda basada en hechos reales, pero que en el humor encontró el perfecto hilo conductor.

“Nosotros planteamos un mundo de absurdos, pero al mismo tiempo hiperrealista. El mundo del humor y la sátira lo ponen en un lugar entretenido. La temporada dos era un desafío, Havelange era una tragicomedia”, destacó Bó. “Tenemos un tipo que lo había ganado todo y había quedado como un rey del fúbtol”.

Y es que en efecto, como bien nos dice Armando Bó, “El Presidente: El Juego de la Corrupción” posee una alta dosis de humor e ironía, bajo la cual muestra todo lo que Havelange posiblemente ganó y perdió, lo que robó y apostó y cómo es que supuestamente transformó el bonito juego en una máquina de ganancias.

Armando Bó, para esta segunda temporada fungió como showrunner y productor ejecutivo. / Foto Cortesía de Amazon Prime Video

Armando, su creador, por esto mismo insiste en destacar: “El humor es más difícil que el drama. Esto no es una comedia, es una parodia. Todo es una gran parodia, pero la serie es tan de política como de fútbol. Hoy la política se maneja como el fútbol y van de la mano en algún punto”.

Eso sí, el argentino también reconoce que aunque el trabajo ha valido la pena, éste tampoco ha sido sencillo. El director reconoce que haberse embarcado en este proyecto resultó como “haber hecho cuatro películas al mismo tiempo”.

Al destacar lo evidente, el hecho de que la serie trae a la vida, nuevamente, los escándalos de la FIFA le preguntamos a Bó si esto no le había traído algún tipo de inconvenientes y su respuesta se tornó afirmativa: “Sí, cada uno se tiene que hacer cargo. Nosotros estamos contando una historia que salió en todos lados, escribimos basados en hechos escritos en prensa e investigaciones periodísticas… pero los eventos son reales, casi todo paso de una manera diferente pero pasó. No hay tanto hechos que no hayan sucedido en la serie”.

El elenco de “El Presidente: El Juego de la Corrupción” también incluye a Anna Brewster, Carol Abras, Nelson Freitas, Polliana Aleixo, Isadora Ferrite, Leonardo Cidade, Leandro Firmino, Demétrio Nascimento Alves, Fabio Aste y Philippe Jacq. En la versión doblada al portugués, Fábio Porchat es la voz del narrador.

“Jogo da Corrupção” es una producción del equipo de Latinoamérica de Gaumont, liderado por Christian Gabela; con la compañía ganadora del Óscar, Fábula, liderada por Pablo y Juan de Dios Larraín; y con Kapow, una compañía de producción argentina liderada por Agustín Sacanell y Lucas Rainelli.

Los suscriptores de Prime Video pueden ver la primera temporada de El Presidente, que fue nominada a un Emmy internacional como mejor serie dramática, en cualquier lugar y en cualquier momento a través de la app de Prime Video o en http://www.PrimeVideo.com.

Lee más de Amazon Prime Video aquí:

Difunden inédito video de Lionel Messi en la final de Copa América mandando un fuerte mensaje a Brasil: “Decime qué se siente”

Prime Video anunció la fecha de estreno del documental de Gianluca Vacchi: Mucho Más

Diego Boneta y Amazon firman un acuerdo para producir series y películas