Hugo Sánchez arremete contra el fútbol mexicano: “Atraviesa por horas bajas y tiene cierto aburrimiento”

El histórico jugador mexicano Hugo Sánchez lanzó varios dardos al fútbol de su país, asegurando que tanto la selección nacional como los clubes de la Liga MX no son lo suficientemente competitivos en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), a pesar que el León se coronó campeón de la Concachampions la semana pasada.

En una entrevista a Marca México, Sánchez expresó que “el futbol mexicano atraviesa por horas bajas y tiene cierto aburrimiento”, agregando que “habrá que levantar la liga y hacer otras cosas interesantes para que la selección vuelva a llamar la atención y vuelva a ser querida y admirada como era antes, ahora ha habido mucha desilusión”.

“Hemos sido referente durante muchos años, y ahora ya las selecciones del área nos están alcanzando, algunas de ellas se están acercando y eso es preocupante porque eso significa que nos hemos estancado y que en cierto punto hemos retrocedido a nivel internacional y nacional”, dijo Sánchez sobre el constante crecimiento del nivel de los equipos de la Major League Soccer (MLS).

En ese sentido, el exjugador del Real Madrid negó que Estados Unidos sea considerada una potencia de la Concacaf “porque todavía no alcanza a México, pero están cerca”

“Tenemos que imitar a Inglaterra o España, ojalá escuchen y tomen las sugerencias de la gente que sí sabemos de futbol, de los que queremos que el futbol mexicano esté entre los mejores, porque ahora mismo, tristemente, no estamos ni entre los mejores 15 como hemos estado siempre”, sentenció Sánchez.

En contra de nombramiento de Cocca

Por otra parte, “El Macho” dejó ver su rechazo al nombrabiento del argentino Diego Cocca como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, asegurando que “siempre que se designa a un técnico extranjero al Tri no me va porque soy de la ideología y mentalidad que en ese puesto tiene que estar un mexicano (…) No tiene esa idiosincrasia que se necesita para conocer la personalidad, carácter, la forma de vivir y ser de los mexicanos, es especial, diferente”.

