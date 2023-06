La CPSC anuncia el retiro de tumbonas Boppy para recién nacidos que han provocado la muerte de dos bebés

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) y The Boppy Company, están haciendo un llamado a los consumidores para que dejen de usar las tumbonas para recién nacidos Boppy Original, por el peligro que representan para los bebés que las usan.

Las tumbonas para recién nacidos que están siendo retiradas del mercado son: Boppy Original Newborn Loungers, Boppy Preferred Newborn Loungers y Pottery Barn Kids Boppy Newborn Loungers. Estos productos se retiraron del mercado en septiembre de 2021 debido al riesgo de que los bebés se asfixien si ruedan, se mueven o se colocan en la tumbona en una posición que obstruye la respiración.

Las tumbonas para recién nacidos no han sido legales para la venta desde que se retiraron del mercado, pero desde entonces, la CPSC y Boppy han enviado numerosas solicitudes a Facebook Marketplace y otros mercados en línea para eliminar los productos retirados que siguen apareciendo a la venta en sus sitios.

La CPSC reitera que es ilegal ofrecer un producto retirado del mercado, por lo que no se puede vender en tiendas, en línea ni ser donado.

A través de un comunicado, la CPSC señala que poco después del retiro del mercado de septiembre de 2021, dos bebés más murieron en las tumbonas para recién nacidos.

Una muerte ocurrió en octubre de 2021. Según los informes, se colocó a un bebé en la tumbona para dormir y luego el infante rodó debajo de una almohada para adultos que estaba cercana. La causa de la muerte fue asfixia postural.

En noviembre de 2021, se colocó a un bebé en una tumbona para recién nacidos en una cama para adultos y ropa de cama suave. Luego se encontró al recién nacido muerto en la tumbona, la causa de la muerte fue indeterminada.

La CPSC y Boppy instan a los consumidores a que dejen de usar inmediatamente las tumbonas para recién nacidos que han sido retiradas del mercado.

Boppy vendió alrededor de 3.3 millones de las tumbonas en tiendas de productos juveniles y comerciantes masivos en todo el país y en línea, incluidos Pottery Barn Kids, Target y Walmart y en línea en Amazon.com. Las tumbonas se vendieron desde enero de 2004 hasta septiembre de 2021 por entre $30 y $44 dólares. Los productos también se distribuyeron en Canadá.

Los consumidores pueden comunicarse con The Boppy Company para obtener instrucciones sobre cómo desechar el producto y obtener un reembolso. Comuníquese con The Boppy Company al 800-416-1355 de 9 am a 5 pm ET de lunes a viernes o en línea en www.boppy.com y haga clic en “Product Recalls” para obtener más información.

La CPSC recuerda a los consumidores que el mejor lugar para que un bebé duerma es sobre una superficie firme y plana en una cuna, moisés o patio de juegos. Los padres y cuidadores nunca deben agregar mantas, almohadas, protectores de cuna acolchados u otros artículos al entorno donde duerme un bebé. Siempre se debe colocar a los bebés boca arriba para dormir.

