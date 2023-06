Encaje celeste y transparente: ¡La selfie de la Mala Rodríguez!

Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

De pie y sin temor a que se vea más de la cuenta, así posó la Mala Rodríguez. ¡El espejo esta tremendo porque podemos ver su reflejo a cuerpo completo! Mala es sin duda una de las interpretes más españolas más atrevidas en sus redes sociales.

Al nivel musical María Rodríguez Garrido​ es reconocida en el mundo del rap. Tiene, actualmente, 44 años y en su género es una de las exponentes con más ventas en España.

View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) Sabemos que actualmente la Mala se encuentra realizando una gira. “Mala Rodríguez Tour 2023”. Madrid y Ciudad de México son algunos de los destinos en los que pronto estará presentándose. Y el próximo 17 de junio estará también llevando lo mejor de su música a Puerto Rico.

En esta gira musical temas como “Tú me vas a matar”, canción en colaboración con Cecilio G, Myto y Juan Cecilia Ruiz. Y así también se espera verla cantar “Quisiera Volverme Buena” tema en el que colaboró con Carlos Jean y Miguel Campello.

“Sombrilla”, por otra parte, fue el tema con el que Mala Rodríguez retomó la música este año. Sobre este tema y su nueva gira dijo el pasado 20 de abril: “Ilusión poder compartir ya con todos ustedes el primer capítulo de esta nueva era”.

El tema por otra parte, ha tenido un recibimiento bastante tenso y diverso. Mientras que unos están complacidos al decir que recibirán cualquier creación de la rapera con gusto, otros aseguran que la prefieren totalmente rapeando: “¡No!!, dijo un fan al escuchar un “sneak peack” de este tema, agregando: “Siempre voy a preferir tu rap Mala”. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

