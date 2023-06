Las cuatro áreas metropolitanas en EE.UU. donde es más barato comprar casa que alquilarla

Un estudio de Redfin realizado en las 50 áreas metropolitanas más pobladas de EE.UU. encontró que solo hay cuatro áreas en el país donde sería más barato comprar que alquilar una casa típica, es decir, donde la casa típica tiene un costo hipotecario mensual estimado inferior al costo mensual estimado de alquiler.

De acuerdo con el análisis, comprar es más asequible que alquilar en Detroit, Filadelfia, Cleveland y Houston.

En Detroit, la vivienda típica es un 24% más barata de comprar que de alquilar, el mayor descuento en términos porcentuales entre las 50 áreas metropolitanas más pobladas.

Según Redfin, el pago hipotecario mensual promedio estimado para los compradores de vivienda es de $1,296, en comparación con un alquiler mensual promedio estimado de $1,697. Luego viene Filadelfia con el 7% de descuento de propiedad; seguida de Cleveland, con el 4% de descuento; y Houston con el 1% de descuento.

A nivel nacional, la casa típica cuesta un 25% más para comprar que para alquilar.

“Comprar una casa a menudo tiene más sentido financiero que alquilar si puede pagar el pago inicial y la hipoteca mensual porque está acumulando capital. Cuando usted es dueño de su casa, su casa le paga; cuando alquila, usted y su casa le pagan al propietario”, dijo Taylor Marr, economista jefe adjunto de Redfin.

“Pero comprar no es una opción factible para todos. Algunas personas se mudan mucho, por lo que alquilar podría tener más sentido porque no estarán en su casa el tiempo suficiente para generar valor. Muchos otros simplemente no tienen el dinero para el pago inicial, una situación que se ha vuelto cada vez más común debido al aumento de las tasas hipotecarias y los elevados precios de las viviendas”, agregó Marr.

En Detroit, Filadelfia, Cleveland y Houston, es más barato comprar una casa que alquilarla porque el valor de las viviendas en esas áreas se ha estancado en relación con el resto del país. Cuando los cazadores de casas no pueden acumular mucho capital, tienen menos incentivos para pagar una prima para ser propietarios, dijo Marr.

De acuerdo con el reporte, en Detroit, el 80% de las propiedades son más baratas para comprar que para alquilar, le sigue Filadelfia con el 59%, luego Cleveland con el 57% y Houston con el 52%. Eso se compara con una participación nacional del 19%.

Redfin señala que para ser propietario sea más barato que alquilar en los EE.UU., las tasas hipotecarias tendrían que caer: “Si la tasa hipotecaria fija a 30 años se redujera al 5%, el pago hipotecario mensual medio estimado para los compradores de vivienda sería de $2,993, o un 10% más que el alquiler mensual medio estimado de $2,716. Eso es significativamente más bajo que la prima de propiedad de vivienda actual del 25%, con un pago hipotecario mensual estimado de $3,385 y un alquiler estimado de $2,715”.

El reporte de la inmobiliaria detalla que si las tarifas cayeran al 4%, la prima estimada se reduciría al 1%. Y si volvieran a caer al 3%, en realidad sería un 7% más barato alquilar.

Para más detalles sobre el análisis y la metodología que se utilizó, ingrese aquí.

