Daniel Bisogno volvió a la vida, pero con fuertes confesiones acerca de su salud: “Llegué a pensar que tenía VIH”

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, ha vivido una de las experiencias más duras de su vida. Su salud menguó considerablemente en los últimos años y un episodio de gravedad lo llevó a enfrentarse con la posibilidad de morir y perder a su hija, el ser que más ama en el mundo.

Hoy las horas oscuras que el mexicano vivió son un recuerdo que mantiene latente, del cual todavía habla con lágrimas y un nudo en la garganta, el cual sólo explota cuando se da cuenta de lo cerca que estuvo de no volver a ver a Micaela, su hija. Una niña de siete años que es la razón de su existir y para la que trabaja incansablemente.

“El muñeco”, como le dicen muchos en el medio del espectáculo, conversó con Pati Chapoy, y habló detalle a detalle sobre cómo fue perdiendo la salud, luego de someterse a un proceso de reducción de peso. ¿Pero en qué momento en medio de todo esto, el conductor y actor llegó a pensar que podía tener VIH?

Llegó a ver que sus defensas estaban demasiado bajas, razón por la cual se sometió a muchos exámenes. Fue entonces cuando los resultados le abrieron las ojos a tenebrosas posibilidades:

“Primero pensaron que eran amibas y le atinaron, así que me dieron tratamiento, pero tiempo después los resultados seguían igual. Me pide mi doctor que me haga pruebas de todo, incluida VIH, encuentro un lugar donde no había tanta gente y me la hice ahí”.

“Era de ínfima categoría, le echan la gota y como que se veía que medio pintaba y me dice el encargado de ahí que para ellos era positivo. Me hice la misma prueba en otro lado y me dijeron que el resultado salía el mismo día y no fue así, entonces pues ya te imaginarás lo que pasó por mi mente”, dijo en entrevista con Chapoy para Ventaneando.

Esta es a primera parte de una serie de videos/entrevista en los que Pati irá abordando todo el tema de salud del conductor, que lo llevó a ingresar a terapia intensiva.

Conocemos ahora que el diagnóstico de Daniel es de várices esofágicas. Pero en qué consiste dicho problema de salud por el cual presentó sangramiento interno.

Según MediLinePlus las várices son venas ensanchadas que se pueden encontrar en el esófago de las personas con cirrosis del hígado. Estas venas pueden romperse y sangrar. Es importante agregar que cualquier tipo de enfermedad hepática prolongada (crónica) puede provocar várices esofágicas. Dicho medio también destaca que las várices también se pueden presentar en la parte superior del estómago.

Ante situaciones médicas como las que describe Bisogno es importante siempre consultar con su médico de cabecera.

