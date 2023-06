Ganó más de $5,4 millones en la lotería; hoy vive en una casa rodante tras apostarlo todo

Ganarse un premio de lotería es un sueño que muy pocos pueden llegar a concretar, y obtener más de uno es todavía una posibilidad de una entre miles de millones que, increíblemente, algunos seres humanos pueden presumir que lo han conseguido.

Justamente una mujer de Nueva Jersey llamada Evelyn Adams pertenece a este selectísimo grupo de personas, al hacerse acreedora a un par de premios de lotería, con los cuales logró hacerse de una suma millonaria de un poco más de $5,4 millones de dólares.

Sin embargo, con el paso de los años, Evelyn terminó convirtiéndose en una de las ganadoras de lotería más desafortunadas de la historia, luego de que su buena suerte con la lotería la llevara por un precipicio al perder todo su dinero tras la adicción al juego.

Adams indicó que comenzó a jugar a la lotería en los años 70 y fue en octubre de 1985 cuando obtuvo su primer premio de lotería, gracias a un billete que compró justamente en la tienda en la que trabajaba, con el cual obtuvo $3,9 millones.

La mujer de Nueva Jersey siguió jugando a la lotería y su primer premio le llevó a probar suerte en otros sorteos de mayor costo, e increíblemente 4 meses de haber obtenido su primer premio, se hizo acreedora a otros $1,4 millones, gracias a otro ticket que adquirió en el mismo local.

Esto llevó a Adams a convertirse en la primera persona en la historia del estado en obtener 2 premios de lotería.

En ese momento, la ganadora optó para que ambos premios le fueran pagados en anualidades, por lo que en los próximos 20 años recibiría $218,000.

La ganadora determinó que con parte de su premio pagaría sus deudas, se compraría una camioneta, abriría, abrir un fondo para pagar los estudios universitarios a su hija, así como darles un poco de dinero a algunos familiares y amigos.

De igual forma, indicó que no jugaría más a la lotería, pues “quería darles a otros la oportunidad de ganar”.

Meses después, Evelyn se casó con el dueño de la tienda en la que trabajaba, con quien tenía ya años de relación, y la pareja decidió vender el negocio para seguir sus sueños y abrir su propia tienda de música.

Pero nada de esto sucedió. En 1993, en entrevista para The Times, Adams comentó que ganar la lotería le hizo perder su privacidad y era constantemente perseguida por su dinero. Además, siguió gastándose su premio haciendo ayudas financieras a sus más allegados y la mayoría nunca pagó los préstamos recibidos.

Pero su peor error fue que los juegos de azar se convirtieron en una terrible adicción que se salió de control, por lo que gastó la mayor parte de su premio en máquinas de los casinos de Atlantic City, así como en acuerdos comerciales fallidos.

20 años después de haber ganado la lotería, la mujer de Nueva Jersey perdió todo su dinero y ahora vive en un parque de casas rodantes.

“Ganar la lotería no siempre es lo que parece. Gané el sueño americano, pero también lo perdí. Fue una caída muy dura. Se llama tocar fondo. Todos querían mi dinero. Todos tenían su mano extendida. Nunca aprendí a decir que ‘no'”, comentó la mujer.

“Desearía tener la oportunidad de hacerlo todo de nuevo. Sería mucho más inteligente al respecto ahora. Era una gran jugadora… Cometí errores, de algunos me arrepiento, de otros no. Soy humano. No puedo regresar ahora, así que sigo adelante, un paso a la vez”, sentenció.

Sigue leyendo:

* Ganó más de $7 millones en la lotería y hoy vive con una deuda lapidaria

* Ganador de millonario premio de lotería revela las consecuencias de hacer pública la noticia

* Jugador gana $60 dólares en la lotería, compra más boletos, y termina con $10 mil dólares