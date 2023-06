Óscar de la Hoya enciende los rumores sobre el posible retiro de Gennady Golovkin

El reconocido promotor de boxeo, Óscar de la Hoya, adelantó el presunto rumor sobre el retiro formal del icónico peleador kazajo Gennady ‘GGG’ Golovkin; detalló que esta información la conoció mientras intentaba cerrar una pelea entre el europeo u su pugilista Jaime Munguía.

De la Hoya dio a conocer la noticia durante una reciente entrevista ofrecida a Boxing News, donde se mostró bastante sorprendido por el posible retiro del kazajo que se ha consagrado como uno de los mejores boxeadores del planeta en los últimos años.

“Hemos tratado de conseguir a (Gennady) Golovkin como rival, pero nos siguen diciendo que está retirado, así que no estamos tan seguros”, expresó Óscar de la Hoya.

“No es oficial, pero realmente espero que si Jaime Munguía da una gran pelea contra Derevyanchenko podemos atraer a GGG. Golovkin, luego de perder contra Canelo y hacerse viejo, como que salió del radar. Necesitaría este tipo de pelea contra Munguía para volver al mapa. Sería casi como si ambos muchachos se encontraran, así que no me importaría hacer que esa pelea suceda”, agregó el expeleador.

Hasta ahora las declaraciones del promotor se convierten en un rumor debido a que Gennady Golovkin todavía no ha ofrecido ninguna información oficial al respecto. Sin embargo, es importante destacar que en los primeros meses de este 2023 perdió los cinturones de título mundial de la AMB y la FIB por no haber peleado con sus rivales mandatorios.

Hace unos días el propio entrenador del peleador kazajo, Jonathon Banks, reveló que no ha tenido información sobre la actualidad de ‘GGG’ y que espera reunirse en las próximas semanas para poder hablar y definir realmente su futuro dentro de los cuadriláteros.

De la Hoya todavía se encuentra en la búsqueda de un buen candidato que pueda protagonizar un combate contra Jaime Munguía, debido a que ya se ha enfrentado a grandes figuras del ring como David Benavídez. Sin embargo, no logran encontrar alguien que realmente desee aceptar el reto.

