Yailin “la más viral”, ex de Anuel AA, muestra sus curvas en los Premios Heat pero no se salva de las críticas

La participación de Yailin ‘la más viral’ en los Premios Heat 2023, que se llevaron a cabo en Punta Cana, fue un momento que muchos de los fanáticos de la dominicana esperaron con ansias, pues esta fue su primera experiencia en un evento de este calibre.

La joven cantante y bailarina los mantuvo deslumbrados desde su llegada a Punta Cana para los ensayos y es que hasta saliendo del hotel donde se hospedaba hubo escándalo por todas esas personas que deseaban verla.

Poco después llegó la tan esperada noche y Yailin ‘la más viral’ continuo sorprendiendo a todos con el atuendo que decidió lucir para hacer su llegada a la ceremonia de premiación. El atuendo que usó agrado a muchos de sus seguidores, pero otros no estaban tan a gusto con la ropa que eligió llevar la dominicana.

Este outfit en colores tierras que dejaba sus curvas al descubierto por su forma no maravilló a muchos de sus fans a pesar de dejar mucho de su piel a la vista.

“El vestido y zapatillas no iba con el evento”, “Yailin soy tu fan, pero tu debut en el vestuario debió de ser más top”, “Los zapatos no me gusta como se ve con el vestido”, “Siento que te hicieron maldad”, “No me gustó su vestido”, “Por favor despégate de Carlos Martínez y búscate un estilista internacional” y “No me gusto el color para nada, la playa da otros matices” son parte de esas críticas que recibió por su vestuario.

La polémica de Anuel AA

Anuel AA fue uno de los artistas invitados a los Premios Heat 2023, pero su participación se vio amenazada nada más y nada menos que por su ex Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine.

Y es que tal parece que Yailin y Tekashi se estaban quedando en la misma habitación de hotel, en medio de los rumores que señalan que cada vez están más cerca.

Esta situación habría hecho molestar a Anuel AA, quien habría amenazado a la producción de los premios con no participar si no sacaban a Tekashi 6ix9ine de la habitación de su ex.

