Anuel AA le responde a Yailin ‘La Más Viral’ tras haber sacado una canción en su contra

La dominicana Yailin ‘La Más Viral’ hace pocos días estrenó un nuevo tema musical que se llama ‘Narcisista’ y que va dedicado a su expareja Anuel AA, con quien además tuvo una niña el pasado mes de marzo, producto del amor que algún día existió.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui

Cuando te necesité nunca estuviste ahí

No merecías ni la mitad de lo que yo te di

Quisiste parar mi camino pero yo seguí

100 copas bebí, tus fotos ya borré

Un muchachito de la mente, ya yo maduré

Por eso me alejé y de ti, yo me quité

Por eso me alejé y de ti, yo me quité”, es parte de la letra de la canción.

Sin embargo, el intérprete del género urbano compartió una publicación el pasado viernes, lo que indicaría que se estaría dirigiendo a Yailin, tras la canción donde ella interpreta lo siguiente: “El karma te va’ devolver pa’tra’. Real Hasta La Muerte y te volviste na’ Te volviste na’.

“Me siento como Shakira hoy, EMPODERADA“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

Los internautas se tomaron un tiempo para dedicarle algunas palabras sobre la letra del sencillo que sacó la mujer con la que se casó en junio del año pasado en República Dominicana y muchos de ellos lo terminaron criticando por ese tipo de acciones en contra de la madre de su pequeña.

“Muriéndose atrás de Yailin y Yailin no quiere nada con él”, “Pero tú dijiste que siempre la ibas a apoyar, tú subiste la canción de solo tú y yo, demuestra que no te pica”, “Anuel iba a apoyar a la chivirica con la bachata, pero team brrrr”, “No puede ser, estos comentarios están que arden, se puso bueno el chisme, el karma de Yailin se le regresó”, “Real hasta la muerte y te volviste nah”, “Así se siente Yailin, empoderada y mordiendo la mano del que la sacó de la pobreza”, “El que tenga miedo a morir que no nazca”, “Narcisista, ah perdón Anuel te habla tu amigo Piqué”, “La reina te demostró que puede sin ti, o sea, eres naaaah”, “Esto no es de hombre, Dios mío”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

