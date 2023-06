Carlos Adyan dudó en hacer pública su relación sentimental con un ejecutivo de Sony Pictures

El presentador Carlos Adyan hace pocos días ofreció una entrevista a Jey Nel donde reveló detalles de su vida profesional y también sentimental, tras manifestar que se encuentran “felices”, debido a que está con Carlos Quintanilla Sakar, quien es el VP de Contenido Original para Latinoamérica de Sony Pictures Televisión.

A su vez, el conductor de ‘En Casa con Telemundo’ colgó una publicación el pasado viernes en la red social de la camarita, momento donde expresó lo que ha sido, es y será haber hablado de su relación amorosa. Por ello, comenzó diciendo lo siguiente:

“Cuando me decían por qué no hablas de tu vida personal públicamente, les decía lo mismo: ‘Yo me siento igual que el resto del mundo, decir lo que soy a nivel personal públicamente no hará ninguna diferencia, pero el día que consiga a la persona con quien quiero compartir mi vida mi gente lo sabrá’. Hoy es un hecho”.

Adyan añadió que no estaba completamente seguro de hacerlo, pues algunas personas cercanas le llegaron a manifestar que hablar de su orientación sexual podría generar algún tipo de consecuencias en su vida laboral. Sin embargo, analizó la situación y entendió que una cosa no tiene que ver con la otra.

“Por un momento dudé hacerlo, me decían ‘te afectará en tu trabajo’, ‘las marcas y la gente no te verán igual’, pero entendí que mi vida personal no cambiaría mi profesionalismo y mucho menos mi preparación y deseo de superarme. También comprendí que no todo el mundo estaría feliz, pero con que nosotros lo fuéramos era suficiente y que nada compensaría lo que realmente importa en la vida: ser feliz, formar una familia y compartir con quienes amas”, agregó en su perfil de Instagram.

Carlos aprovechó para aconsejar a sus más de 523,000 seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita, al tiempo que señaló la importancia de sentirse y aceptarse tal cual son.

“Hoy les digo, tomen su tiempo y vivan la vida que es solo una. Y a ti @carlosquintanillas, gracias por enseñarme a ser más seguro, a que me resbale lo negativo, a priorizar lo que realmente importa y a amar sanamente”, mencionó.

