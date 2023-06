Khloé Kardashian manda de paseo a Tristan Thompson y le cierra su corazón: “No voy a volver con él”

La historia de Khloé Kardashian y Tristan Thompson fue dramática. El amor de la menor de las Kardashian no fue suficiente, porque el jugador de la NBA nunca logró comprometerse en serio. Thompson tiene un registro de infidelidad brutal. En el mundo del espectáculo nadie puede olvidar que en las vísperas del primer parto de Khloé, un video del jugador se hizo viral. TMZ expuso cómo este se encontraba siéndole infiel a la modelo y empresaria, con tres mujeres.

Y así se suman los nombres del resto de mujeres con las que Tristan ha engañado a Khloé. La amistad de Kylie Jenner se perdió cuando saltó a la prensa que Thompson podría haberle sido infiel a Khloé con Jordyn Woods. Al día de hoy esta relación de amistad se mantiene rota.

Por todo lo anterior, sumada a la última infidelidad del jugador con su fisioterapeuta personal, Khloé tiene claro que entre ellos no hay reconciliación de pareja posible. ¡No más!

Así de claro lo ha dejado ésta en el último episodio transmitido por el relaity de la famlia en el que dice: “Por mis hijos, estoy dispuesta a dejar todo de lado. Lo hecho, hecho está, así que ¿por qué tendría que aferrarme a eso? No necesito castigarle porque no voy a volver con él”, ha afirmado con rotundidad en el espacio de Disney+ ‘Las Kardashian’.

Según reportó Showbiz, la mamá de True y Tatum, la relación entre ellos a nivel parental es idílica. Ella misma ha admitido que prefiere recurrir a Tristan para cuidar de los niños cuando están en casa de la celebridad, en lugar de contratar a una niñera. “Pero hay que poner límites. No se queda en mi casa para relajarse, y no viene si no es por los niños”. Los tiempos en los que él llegaba a casa para hacerle compañía en vías de retomar la relación se han terminado de manera definitiva.

La fundadora de la marca de pantalones vaqueros ‘Good American’ ya no quiera alimenta las esperanzas. En reiteradas ocasiones ha declarado que la posibilidad de reconquistarla no es viable. “Estos límites son muy importantes para Tristan, porque ya hemos pasado por demasiadas cosas en el pasado. Volví con él después del primer escándalo, así que Tristan puede tener la impresión de: ‘Oh, arreglemos la situación y acabará volviendo conmigo’. Y lo entiendo, pero no voy a dejar que esos viejos hábitos vuelvan. No es lo que quiero”, ha sentenciado.

