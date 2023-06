Ex fiscal general de Estados Unidos: presentar a Donald Trump como una víctima es ridículo

Bill Barr, ex fiscal general de Estados Unidos, opinó este domingo que presentar al ex presidente Donald Trump como una víctima es, a su juicio, ridículo. Así lo afirmó durante una entrevista ofrecida a Shannon Bream en Fox News Sunday. Este comentario fue a propósito de la acusación en contra de Trump, quien recibió 37 cargos federales por mal manejo de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

“Es una acusación sumamente detallada. Y es muy, muy condenatoria. La idea de presentar a Trump como una víctima aquí, como una víctima de una cacería de brujas, es ridícula“, aseveró Barr durante la entrevista.

El ex fiscal general opinó además que Trump ha sido “una víctima en el pasado”, pero que las circunstancias, en este momento, son distintas para el republicano.

“Sí, él (Donald Trump) ha sido una víctima en el pasado. Sí, sus adversarios lo han perseguido, obsesivamente, con reclamos falsos. Y yo he estado a su lado, defendiéndolo de ellos, cuando ha sido una víctima”, dijo Barr. “Pero esto es muy diferente. Él no es una víctima aquí“, acotó.

De acuerdo con el portal The Hill, Barr fue designado directamente por Trump como fiscal general durante la presidencia del republicano, pero ha sido crítico al respecto del manejo de documentos clasificados del ex presidente estadounidense.

De hecho, la semana pasada, Barr aseguró que no se trataba de una “cacería de brujas”. A juicio de Barr, la investigación, liderada por el fiscal Jack Smith del Departamento de Justicia de EE.UU., no hubiera procedido si Trump hubiera entregado los documentos de forma apropiada, según reseñó The Hill.

Además, Barr aseguró que Trump actuó de forma irresponsable al respecto de su manejo de los documentos clasificados, acotando que, a su juicio, es el gobierno de EE.UU. el que ha abordado la situación de forma correcta.

Trump fue acusado, ante un tribunal en Miami, de 37 delitos federales. De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, estos cargos incluyen retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. Trump deberá presentarse ante una corte federal en Miami el próximo martes, y ha mantenido su inocencia a pesar de las acusaciones.

