Mágico: Hispano Lucas Zelarayán anota el golazo de la temporada en la MLS al marcar desde más de 60 metros al minuto 93 [Video]

Ganar al último minuto de juego es uno de los placeres que más disfrutan los equipos, pero si en ese caso el gol es de más atrás de la mitad de la cancha se convierte en un momento inolvidable, como el que vivió el mediocampista argentino Lucas Zelarayán este sábado en la MLS durante su visita al Soldier Field de Chicago.

Durante una nueva jornada de la MLS, Zelarayán marcó el que podría ser el gol del año en la liga estadounidense anotando al 93′ para la victoria de su equipo Columbus Crew 1-2 sobre Chicago Fire.

Aunque el desenlace del Crew fue a la postre la victoria, no fue sencillo para los visitantes que se habían adelantado por intermedio del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández, sacando un imparable remate desde fuera del área para el 1-0.

Pero sobre el final el exLiverpool, Xherdan Shaqiri igualó las acciones sobre el final (’88) con una volea de zurda tras un gran centro del lateral izquierdo venezolano Miguel Navarro.

Sin embargo, la última palabra la iba a tener Zelarayán quien aprovechó una pérdida de balón del también argentino Fede Navarro para recibir la esférica y sacar un violento remate desde más atrás de la mitad de la cancha y sorprender al guardameta rival Chris Brady, que se encontraba muy adelantado.

El estadounidense no tuvo tiempo de respuesta y solo se limitó a ver la parábola hacia el fondo de las redes que tomó el balón desde el círculo central.

Tras el gol, Zelarayán se quitó la camisa y corrió a la tribuna a mostrar el 10 que luce en su espalda, imitando la icónica celebración de Lionel Messi frente al Real Madrid hace unos años.

BEST 🔟 IN THE LEAGUE 🇦🇷 pic.twitter.com/d1WsQSR1SG — The Crew (@ColumbusCrew) June 11, 2023

El tanto representó su novena anotación esta temporada, a la que le suma también siete asistencias, para ayudar a su equipo a conseguir su tercera victoria consecutiva y escalar hasta el sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS.

Mira el golazo aquí: With a step behind midfield stripe, Lucas Zelarayán answers back with a 2nd goal for @ColumbusCrew! pic.twitter.com/kG0TNhYO36— Major League Soccer (@MLS) June 11, 2023

Sigue leyendo: