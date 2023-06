Jailyne Ojeda enamora a sus fans posando en ajustados y diminutos disfraces

Jailyne Ojeda no desaprovechó la ocasión para desatar bajas pasiones entre sus más de 14.5 millones de fans con una candente sesión fotográfica. En las postales, la modelo luce algunos ajustados y diminutos disfraces que permiten apreciar en todo su esplendor y cada detalle de sus exuberantes encantos.

Hace unas horas, la mexicana deleitó la pupila al aparecer modelando desde el interior de su closet, enfundada con un ceñido atuendo de Spider-Girl, un corset azul y ropa interior blanca de encaje para simular ser una princesa, además de un modelito total black que consta de body y botas altas de látex.

“¿Cuáles son tus favoritos? 😘 😘”, preguntó la también empresaria al pie de la publicación que ha conseguido acumular más de 288 mil likes y casi 3 mil cometarios.

“Con todo lo que te pongas te ves simplemente preciosa ❤️😍”, “En todas te ves perfecta. Imposible decidir cuál es mi favorito 🥵😮‍”, “Hola corazón ❤️❤️❤️ Hermosa y sabrosa como siempre 🔥”, son algunas de las respuestas que le hicieron llegar a la bella joven.

Apenas unas semanas atrás, Jailyne Ojeda aceleró pulsaciones durante la visita que realizó a Guadalajara, México, donde se tomó unas fotografías en las que posó con bellos paisajes de fondo y montada sobre un caballo, usando un microbikini negro que apenas cubre lo indispensable de su cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

