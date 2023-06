Jailyne Oejda enloquece a sus fans corriendo en la playa con un bikini que poco cubre sus caderas

Algo que no se le puede negar a la siempre sexy Jailyne Ojeda es la capacidad que tiene para enloquecer a los más de 14.5 millones de fans que la siguen en su cuenta oficial de Instagram. Hace unos días la modelo mexicana la pasó tan bien, que subió un video para deleitar la pupila y elevar la temperatura.

En el clip que la también empresaria compartió en la famosa red social, se le puede ver corriendo a la orilla de una playa, usando un top amarillo y una diminuta tanga de bikini en color morado que causó gran revuelo debido a que la prenda poco pudo cubrir sus voluptuosas caderas.

“Vamos a dar un paseo por la playa, ¿sí? 😍 ♥️🏝️”, escribió al pie del material que hasta el momento ha conseguido 924,000 visualizaciones y casi 4,000 comentarios.

“Divina mujer”, “Estoy obsesionado con su cuerpo”, “Eres lo más hermoso que existe en este mundo. Te adoro”, “Precioso trasero”, son por mencionar algunos de los elogios que le escribieron a la joven de 25 años.

En otra publicación, Jailyne Ojeda aprovechó para recordar la participación que realizó en el video del tema “Ella baila sola”, de Peso Pluma y Eslabón Armado.

“Ella baila sola y yo toda tiesa en el video jajaja pero salí hermosa 🤩 me encanto salir en este video que ha sido un éxito 👏🏼”, aseguró en el clip donde aparece usando un escotado y ajustado vestido rojo con incrustaciones de pedrería. View this post on Instagram A post shared by Jailyne Ojeda Ochoa (@jailyneojeda)

