Pareja de Carlos Calderón dice si cree que el “escándalo” entre ellos afectó la carrera de él en Univision

La actriz Vanessa Lyon se vio envuelta en un escándalo hace unos meses tras una presunta mala relación con Carlos Calderón, y en varias oportunidades ella se grababa llorando y compartía los videos en la red social de la camarita. Por ello, la reputación del mexicano se comenzó a ver un poco afectada en Univision tras haber trabajado en ‘Despierta América‘.

Con el transcurrir de los meses, ambos lograron arreglar sus diferencias y regresaron, tomando en consideración que tienen un hijo en común producto del amor que existe desde hace mucho tiempo. Recientemente, Vanessa ofreció una entrevista a ‘Mamás Latinas’ y le hicieron la siguiente pregunta: “¿Crees tú que esté escándalo afectó la carrera de Carlitos en Univision?”.

La venezolana respondió lo siguiente: “Primero me parecería injusto porque después de 25 años de carrera, donde no ha habido ningún escándalo, donde ha sido impecable, me parecería muy injusto que dijeran sabes qué por esta situación… Y aparte que fue algo involuntario, no fue algo que nosotros quisimos poner, nosotros tratamos de mil maneras de parar eso. Pero yo personalmente pienso que pudo (afectar), no sé. Es muy raro”.

Lyon explicó que Carlos no ha sido la única personalidad del mundo del entretenimiento que se ha visto envuelta en una polémica, y si eso fue lo que afectó su carrera profesional, pues considera que deberían existir otros despidos en Univision.

“Pudo haber sido que sí, pero no es la única persona con escándalos envuelta ahí, sí se va a hacer, pues se hace parejo, ¿no? Entonces no sé qué pensar, no sé qué versión pensar. Es muy difícil porque fueron muchos años, no es como que es un talento que lleva ahí 3 años o fue un extra de un par de grabaciones, es una carrera de mucho tiempo. Era su casa”, añadió.

¿A qué se dedica el presentador?

El presentador desde inicios del mes de enero dejó de formar parte de la nómina de Univision, y ahora se dedica a un negocio alejado de la pantalla chica, debido a que se encuentra enfocado en casas en su país natal.

“Ahorita están expandiendo el negocio de las casas en México, que es de verdad una propuesta hermosa porque ayuda a extranjeros y personas que están trabajando aquí duro que quieren ahorrar el dinero y mandarlo a México y construir su futuro, entonces es algo con lo que han seguido trabajando fuerte él y su socio. Parte de la familia de Carlos se viene a Estados Unidos, entonces hay unos proyecticos con ellos… Y hay otro proyecto que viene grande en México en cuanto a arquitectura”, dijo.

