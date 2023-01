Audiencia de ‘Despierta América’ asegura que sin Carlos Calderón el programa “no es igual”

El pasado 11 de enero el mexicano Carlos Calderón a través de su cuenta personal de la red social de la camarita compartió con sus seguidores el siguiente mensaje: “Muchas gracias”. Posteriormente, el video estuvo acompañado de un extenso mensaje donde él explicó que hasta ese día estuvo formando parte del equipo de ‘Despierta América‘.

Sin embargo, en un reciente post la audiencia no ha parado de manifestar extrañan a Calderón y que su presencia en el estudio es notaria.

A su vez, las reacciones en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que los usuarios de la aplicación manifestaron que sienten un vacío en el programa de Univision, todo ocurre luego que Calderón anunciara que dejaría de formar parte de los conductores que trabajan ahí.

Además, los internautas dijeron que no consideran prudente que Francisca Lachapel forme parte de Sin Rollo porque desconoce la mecánica que debe cumplirse en ese espacio que ocupaba Calderón, y creen que después de él no habrá alguien que lo sepa manejar de la manera correcta.

El post que colgaron en el perfil de Instagram de ‘Despierta América’ habla de la familia y para algunos internautas fue visto como una falta de respeto el hecho de escribir ese pie de foto, al tiempo que consideran que el programa dejó de ser lo mismo desde el momento en el que salió el mexicano.

“Ya despierta América no es igual sin Carlos Calderón, yo ya no lo veo”, “Lastima que en esa familia ya no está Carlos Calderón”, “Extraño a Carlitos”, “El chef, Raúl y Alan son por gusto, allí Carlitos era uno de los mejores”, “Francisca no la pongan en sin rollo, no sabe ese segmento. El sin rollo es de Carlitos Calderón y no tiene reemplazo”, “Familia que desecha un miembro, Carlos Calderón por supuesto. Qué mal se ven haciendo esta clase de publicaciones con ese encabezado”, “Dios mío, a esos productores del programa los exhorto a que ya NO pongan a los conductores a hacer tantas ridiculeces”, “Payasos”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

