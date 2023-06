Presencia de Trump generó alboroto en icónico café cubano en Miami tras declararse “no culpable” de 37 cargos

Después de la presencia de Donald Trump en una corte de Miami para su declaración de culpabilidad por los 37 cargos penales que enfrenta por mal manejo de documentos oficiales secretos, el expresidente provocó que una multitud tratara de acercarse a él tras presentarse en el icónico restaurante cubano, Versailles.

Seguidores y periodistas vieron con sorpresa cómo la caravana de vehículos que salió de los tribunales no se dirigía en principio al aeropuerto, sino al Versailles, sitio icónico del exilio cubano.

Durante la corta presencia en el icónico café, seguidores del político republicano le cantaron cumpleaños feliz, pues mañana cumple 77 años, informó la agencia EFE.

Donald Trump, saluda mientras visita el restaurante cubano Versailles después de comparecer para su comparecencia el 13 de junio de 2023 en Miami, Florida. (Foto: Alon Skuy / Getty Images)

Asimismo, se mostró al candidato a la nominación republicana saludando a sus seguidores, quienes le pedían tomarse fotos con él.

El revuelo causado por Trump ocurrió minutos después de abandonar un tribunal federal de Miami, luego de ser fichado y procesado por 37 cargos tras el caso de los documentos clasificados encontrados en su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Abogados de Trump dijeron que se declaraba no culpable, y pidieron que sea sometido a un juicio con jurado. Trump se opuso a hablar, y se mantuvo con brazos cruzados en el tribunal.

La lectura no llegó a completarse debido a que sus abogados dijeron que no era necesario, pues ya conocían los 37 cargos.

Donald Trump saluda desde su vehículo luego de su comparecencia en el Palacio de Justicia Federal de los Estados Unidos, Wilkie D. Ferguson Jr., en Miami, Florida. (Foto: Ricardo Arduengo / AFP vía Getty Images)

Asimismo, la Fiscalía precisó que no era necesario que Trump entregara su pasaporte, pues no consideraban que existiera riesgo de fuga, por lo que podría viajar al extranjero, pero pidieron al juez tomar medidas para que Trump no influya en los posibles testigos en el juicio.

Tras su presencia en Miami, Trump viajó esta tarde a Nueva Jersey, donde tiene previsto aparecer en un acto de recaudación de fondos para su campaña de cara a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

Trump ha sido el primer expresidente en la historia de la nación en afrontar una acusación federal.

