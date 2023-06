Ex director de comunicaciones de la Casa Blanca predice que Trump se retirará de la carrera presidencial: “Está muy estresado”

El ex director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, aseguró este lunes que cree que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eventualmente se retirará de las primarias del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) y, por tanto, de la carrera presidencial para la presidencia del país en 2024.

El comentario de Scaramucci viene a propósito de la situación que atraviesa Trump en estos momentos: fue acusado de 37 delitos federales por el caso del manejo de documentos clasificados que tenía en Mar-a-Lago, su resort privado en Florida.

“Conozco la personalidad de Trump razonablemente bien. Recuerda, no fueron solo 11 días para mi; fueron alrededor de 71 actos de campaña y un año completo de trabajo. No está cómodo con esto. Está estresado“, dijo Scaramucci en una entrevista ofrecida a NewsNation.

De acuerdo con el portal de noticias The Hill, Scaramucci trabajó como director de comunicaciones de la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump por 11 días, en julio del año 2017, antes de ser despedido por el ex presidente republicano.

Desde entonces, Scaramucci ha sido abiertamente crítico con Trump, y ha expresado su apoyo al candidato presidencial Chris Christie, ex gobernador del estado de New Jersey.

Scaramucci predijo que, a su juicio, Trump se retirará de la carrera presidencial, a pesar de que el ex presidente republicano se ha mostrado firme en su compromiso de llegar a la Casa Blanca en 2024.

“Creo que él eventualmente se saldrá de la carrera (presidencial)“, aseveró.

También opinó que es posible que Trump lleve a cabo una especie de trato con las autoridades judiciales para no ir a la cárcel. Un acuerdo similar al hecho por el ex vice presidente Spiro Agnew, quien renunció en el año 1973 luego de que se comprobara que había cometido crímenes por corrupción política. En dicha oportunidad, Agnew tuvo que pagar una multa, pero no fue a la cárcel.

Por los momentos, Trump se ha declarado como “no culpable” de los 37 cargos en su contra en la corte de Miami.

