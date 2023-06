¿Qué hace Rodner Figueroa tras su salida de Telemundo?

Rodner Figueroa es reconocido por su destacado trabajo en la televisión. Sin embargo, fue el pasado mes de noviembre cuando los ejecutivos de Telemundo tomaron la determinación de sacar al venezolano de la nómina empresarial. Recordemos que el programa en el que estuvo demostrando su profesionalismo fue en ‘Al Rojo Vivo’.

Desde hace aproximadamente siete meses es que se mantiene alejado de la pantalla chica, hecho que lo llevó a enfocarse en otros proyectos que tenía, pero por falta de tiempo no les prestaba la atención que ameritaba. Por ello, su marca de café y el diseño de modas se han visto bastante beneficiados.

Sin embargo, no sería lo único que lo mantiene ocupado porque cubrir algunas alfombras rojas con reconocidas personalidades en el mundo del entretenimiento lo llevaron a mantenerse en sintonía con ellos, y es que también tiene un podcast que lleva por nombre ‘Cara a Cara con Rodner Figueroa’.

El formato permite que los artistas hablen sin ningún tipo de tabú, revelando detalles de su vida personal y profesional. A continuación te diremos los nombres de quienes han entrevistado, ellos son: Raúl García, Alix Aspe, Jay Wheeler, Ernesto Mathies, Boris Izaguirre, Carolina Sandoval, Greeicy y Mike Bahía.

¿Rodner Figueroa extraña la televisión?

A mediados del mes de marzo, el presentador venezolano ofreció una exclusiva a People en Español, al tiempo que quiso aclarar que las redes sociales se han convertido a su mejor lugar para mantenerse cerca de aquellos que desde el primer día están atentos en los avances de su carrera artística.

“No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión. No quiero sonar arrogante, pero construí una carrera a lo largo de 28 años en la televisión y la gente viene a buscarme a mis redes porque quieren saber mis opiniones, quieren saber lo que opino de ciertos temas”, dijo a People en Español.

Ernesto Mathies es la pareja sentimental del conductor de televisión y siempre ha creído en él. Por ello, no puso en duda en apoyarlo tras la idea de crear diseños y así estar más cerca de sus seguidores.

“Cuando le dije a Ernesto que había que sacar la línea de ropa porque mis seguidores me lo pedían, él inmediatamente creyó en mí y lo hicimos. Lo hice pensando: ‘Haré una colección una vez al año, pero en un año sacamos cuatro colecciones y ya estamos por sacar la quinta, porque la respuesta del público ha sido muy favorable”, añadió.

