Azucena Cierco se convirtió en el reemplazo de Verónica Bastos en ‘La Mesa Caliente’

El nombre de Verónica Bastos en los últimos días ha estado sonando tras su repentina ausencia de ‘La Mesa Caliente‘, y es que ni sus compañeras habían manifestado lo que sucedió con ella. Desde el pasado lunes, Azucena Cierco ha estado junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Aylín Mujica.

La mexicana a través de la red social de la camarita manifestó lo especial que fue para ella que la producción del mencionado programa la llamara para cubrir momentáneamente el espacio que había dejado la costarricense.

“Chaparritos este fue un lunes especial, pues arranco la semana donde podré acompañarlos tanto en @lamesacaliente que tanto disfruto como en @alrojovivo que es mi casa, así que espero que no se los pierdan he! Y que levante la mano el que ha disfrutado mi trabajo en esa Mesa muy solo por @telemundo”, escribió como pie de foto en una postal donde de fondo se ve el estudio.

Los usuarios de la red social de la camarita han aprovechado la sección de los comentarios para saber qué ha sucedido con Verónica Bastos, mientras que otros han expresado que el ambiente del programa se siente mucho mejor sin ella y ese es el motivo por el que han vuelto a sintonizarlos.

“Un abrazo fuerte a estas damas que hacen posible el show sin protagonismo, todas se ven felices. Te apuesto que el rating ha subido”, “Qué bien se siente el programa sin Verónica”, “Lo poquito que pude ver del programa estuvo buenísimo”, “Ojalá no vuelva Verónica”, “Las mejores“, “Me encanta como se visten estas mujeres”, “Hoy no estuvo Verónica y qué bueno, hoy los vi por eso”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

¿Qué pasó con Verónica?

La conductora de uno de los programas de Telemundo mencionó que ha estado recibiendo muchos mensajes para conocer lo que había sucedido con ella. Por ello, se vio en la obligación de grabar un video para explicar lo que no le permite estar en la empresa trabajando como de costumbre.

“Les cuento que desde hace unos días no me he venido sintiendo bien. Yo digo que me ha dado todo junto… Siento todo. El doctor Alonso me dice que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado…. Hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop’“, comenzó diciendo en un video compartido.

