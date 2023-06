Rashel Díaz estuvo en ‘La Mesa Caliente’ y aumentan los rumores de salida de Verónica Bastos

La cubana Rashel Díaz el pasado lunes estuvo en ‘La Mesa Caliente‘ programa de Telemundo que transmiten de lunes a viernes en horas de la tarde. La conductora de televisión le dio un toque particular al espacio debido a que su carisma le agradó a la audiencia, según lo hicieron saber en las distintas plataformas.

Su visita fue del agrado de muchos, mientras que Giselle Blondet sostuvo una conversación con la también modelo, momento donde hablaron de una de las cosas que más la terminan motivando, tal como lo es ser coach de vida, y finalmente termina generando cambios positivos para continuar avanzando.

“Gracias @rasheldiaz por tu presencia hoy en el show”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la red social de la camarita.

El programa tiene una cuenta oficial en Instagram, donde ellos comparten contenido de actualidad y parte de lo que transmitieron en dicha emisión. A su vez, los usuarios de la aplicación aprovechan para opinar sobre lo que ven y en los últimos días se han alegrado por la ausencia de Verónica Bastos.

Los internautas manifestaron que deberían dejar a Díaz como parte del equipo de trabajo que día tras día da la cara a los televidentes que se mantienen actualizados gracias a su contenido. Sin embargo, otros mencionaron que sin Verónica el show deja de ser lo que en un momento fue.

“Dejen a Rashel y saquen a Aylín”, “¿Dónde está Verónica? ¿No va a regresar más o dónde está que ya no la veo?”, “Sin la Vero el show se va para abajo para mi gusto televisivo, con la Vero y Myrka es suficiente”, “Falta Alix”, “Este team muy bueno. Se les entiende a todas y nadie grita o altera a las demás“, “Qué diferencia cuando Verónica no está”, “Cuánto daría por ver a Rashel como parte de este elenco de profesionales de presentadora”, “Este sí es un equipo, todas tienen su tiempo de hablar, no está la cotorra”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

