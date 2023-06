Verónica Bastos sigue siendo criticada en ‘La Mesa Caliente’ ¿Está cerca su salida de Telemundo?

Verónica Bastos es una de las conductoras de ‘La Mesa Caliente‘, programa que transmiten en Telemundo de lunes a viernes en horas de la tarde. A su vez, el trabajo de la costarricense en los últimos meses ha sido criticado, hecho que ha llevado a la audiencia a dejar sus opiniones en las publicaciones que realizan en la cuenta oficial que tienen en Instagram.

El viernes, Bastos no pudo estar en el estudio, y es que solamente se presentó Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Aylín Mujica, fue así como gran parte de los usuarios de la red social de la camarita manifestaron su rechazo a la periodista que no asistió. Además, varios solicitaron que no siga asistiendo al estudio.

Algunos de los televidentes tomaron el motivo de su ausencia como una alerta de que no seguirá siendo parte del espacio, y es que se desconoce el motivo real por el que no estuvo en el estudio con el resto del equipo.

Las opiniones coincidieron mucho el pasado viernes debido a que gran parte de la audiencia de ‘La Mesa Caliente’ no quiere seguir viendo a Verónica en el show de entretenimiento, tomando en consideración que no es la primera vez que realizan dicha solicitud.

La conductora en diversas oportunidades recibe comentarios en su contra y una de las cosas que más le critican es el hecho de no permitirle hablar al resto de sus compañeras de trabajo cuando están debatiendo, también alza un poco la voz y eso no es del agrado de los televidentes.

“Qué alivio, tranquilidad y paz que no ha estado Verónica. No la traigan de nuevo, por favor”, “Se siente rico cuando inicia el programa y la cotorra no está”, “Exhorto a todos los televidentes de Telemundo a que no cambien su televisor porque no está la esquizofrénica de Verónica”, “Muy profesionales, discuten y dan su punto de vista con mucho respeto. Qué descanso sin Verónica”, “Hoy está súper divertidas Aylín Mujica, Myrka Dellanos y Giselle Blondet”, “¿Qué pasa con Verónica?”, “Verónica Bastos es insoportable, no tuve que apagar el televisor. Por favor no la vuelvan a traer”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Verónica Bastos se ausentó en ‘La Mesa Caliente’ y la audiencia manifestó su alegría

· Verónica Bastos envuelta en polémica por un contundente comentario hecho en ‘La Mesa Caliente’

· ‘Chisme No Like’ desmintió a Verónica Bastos tras dar una información en ‘La Mesa Caliente’