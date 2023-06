ChikyBombom volvió a ‘Top Chef VIP’ ¿Quedó fuera de ‘Hoy Día’?

Telemundo luego de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos‘ dio un gran anunció con la llegada de ‘Top Chef VIP‘, reality show donde reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento comenzaron a demostrar sus habilidades en la cocina y ChikyBombom fue una de ellas.

El programa se encuentra actualmente en sus semanas finales y la producción buscó de poner los últimos días mucho más intensos y el drama no podría faltar. Por ello, la dominicana junto a otros tres participantes de la primera temporada asistieron para hacer un show completamente diferente.

“¿’Khá está pasanda’? Esta noche Laura y Chiky darán mucho de qué hablar en #TopChefVIP2“, fue el mensaje que acompañó el video.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar de un hecho que se registró entre la presentadora de ‘Hoy Día’ y la actriz Laura Zapata, fue así como varios usuarios de la red social de la camarita solicitaron la salida del programa de la hermana de Thalía.

“Esta noche estará picante”, “Laura me tiene harta, con todos los participantes siempre tiene algún inconveniente”, “Mi querida Chiky qué buena escena, nos aventamos como de telenovela”, “Dice Carmen a cocinar y las pelucas al suelo“, “La verdad Laura debería salir, ya es demasiado déspota”, “Las dos tiene carácter insoportable, yo ni sé cómo es que tienen a Laura ahí”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

¿Seguirá en ‘Hoy Día’?

El horario que ChikyBombom debe cumplir en el programa es desde tempranas horas de la mañana, lo que indicaría que posiblemente no coincida con las grabaciones de ‘Top Chef VIP 2′, donde algunos han manifestado su alegría al verla de regreso, pero les preocupa no seguir disfrutando de su talento en el matutino de Telemundo.

Hace algunos días se vio en la obligación de aclarar los rumores de una presunta suspensión y a través de la red social de la camarita explicó lo siguiente:

“Miren, me han escrito unas cuantas personas preocupadas por mi ausencia en ‘Hoy Día’. Supuestamente estoy suspendida. No mi amor, no estoy suspendida. Tuve que tomar el día libre hoy porque tengo un evento super importante con Cartier y necesitaba el día libre”.

