John Kelly, ex jefe de personal de la Casa Blanca, asegura que Donald Trump está “muy asustado” luego de haberse declarado como “no culpable”

El ex jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, aseguró que Donald Trump, ex presidente republicano, está “muy asustado” (específicamente: “scared sh**less”) luego de haberse declarado como “no culpable” de los 37 cargos en su contra por el mal manejo de documentos clasificados este martes.

En una entrevista ofrecida a The Washington Post, Kelly aseguró que Trump “está muy asustado. Actuando de esta forma (es decir, declarando que no es culpable) compensa eso. Le muestra a la gente una apariencia, como que no le importa hacer esto“.

Trump no solo se declaró como “no culpable”, sino que, luego de su comparecencia ante una corte de Miami, Florida, se acercó al conocido restaurante cubano, Versailles, en Miami, para compartir brevemente con sus seguidores, y luego regresó a su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, para un mítin político, de acuerdo con información del portal de noticias The Hill.

Asimismo, el ex presidente republicano cuestionó severamente al fiscal especial Jack Smith, quien acusó formalmente a Trump de los 37 cargos en su contra. Durante un discurso dado este martes en la noche, según reseñó The Hill, Trump insultó a Smith, llamándolo un “lunático”, un “matón” y un “odiador descontrolado de Trump”.

Para Kelly, esta es “la primera vez” que Trump será responsabilizado por sus acciones. “Hasta este punto de su vida, (Trump) ha sido como ‘No voy a pagar. Llévame a la corte’. Nunca lo han responsabilizado en ocasiones anteriores“, dijo Kelly para The Washington Post.

Las principales acusaciones contra Donald Trump son por conspirar para obstruir la justicia en la indagatoria acerca de la toma de documentos clasificados a su resort privado en Miami, Mar-a-Lago, así como violaciones a la Ley de Espionaje y otras normas, al mostrar documentos clasificados a personas que no debían verlos.

El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, aseguró durante una entrevista ofrecida al canal de noticias CNN que el mal manejo de documentos clasificados por parte del ex presidente republicano podría haber causado “un daño inmenso a Estados Unidos”.

Aunque Bolton desconoce qué tipos de documentos tenía Trump en Mar-a-Lago, advirtió que, si se parecen a los que les mostraban en la Oficina Oval, la estabilidad de EE.UU. estaría en riesgo.

Sigue leyendo:

– John Bolton piensa que el mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump podría haber causado “un daño inmenso a Estados Unidos”

– Ex director de comunicaciones de la Casa Blanca predice que Trump se retirará de la carrera presidencial: “Está muy estresado”

– Trump se declara “no culpable” de 37 cargos en su contra por documentos secretos