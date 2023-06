Retiran fresas y cócteles de frutas congeladas por posible contaminación con hepatitis A

Si eres de los que suele comprar fresas y otros tipos de frutas congeladas en el supermercado, será mejor que revises los productos que tienes en el congelador, ya que algunas marcas podrían poner en riesgo tu salud.

Este martes, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que han sido retiradas del mercado algunos productos de ciertas marcas de fresas y cócteles de frutas congeladas debido a que podrían estar contaminadas con hepatitis A.

Se trata de las fresas y otras frutas procesadas por la empresa Willamette Valley Fruit Co, con sede en Salem, Oregon, quienes voluntariamente sacaron determinados paquetes de estos alimentos congelados, particularmente aquellos que tienen la frutilla roja que es cultivada en México.

Los paquetes retirados del mercado fueron:

* Fresas en rodajas – Great Value

* Frutas mixtas – Great Value

* Mezcla antiozidante – Great Value

Estos fueron vendidos en tiendas Walmart, en 32 estados, del 24 de enero al 8 de junio.

También fueron retirados paquetes que contienen fresas congeladas de la marca Rader Farms, las presentaciones Fresh Start Smoothie Blend y Organic Berry Trio, que fueron distribuidos en tiendas Costco de Colorado, Texas, California y Arizona, del 3 de octubre de 2022 al 8 de junio de 2023, y en tiendas HEB de Texas, entre el 18 de julio de 2022 al 8 de junio de 2023, respectivamente.

La FDA indicó que aún no se han reportado enfermedades que puedan estar asociadas con estos productos.

Los clientes que hayan comprado estas fresas y frutas congeladas deberán tirar los artículos o devolverlos a las tiendas, en donde obtendrán su reembolso.

Recordemos que algunos síntomas de la hepatitis A son: fatiga, ictericia, orina oscura, heces pálidas e insuficiencia hepática en los casos más graves.

